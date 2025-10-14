99% लोग नहीं जानते गुड़ की चाय बनाने का सही तरीका, दूध डालते ही फट जाती है चाय तो, जानें कब क्या डालें

Gud Ki Chai Banane Ka Tarika: सर्दियों में गरमागरम गुड़ की चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है. इसका स्वाद तो लाजवाब होता ही है, साथ ही यह सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है. लेकिन, एक आम समस्या है जिससे लगभग हर दूसरा व्यक्ति परेशान रहता है जब गुड़ की चाय फट जाती है! और यही वजह है कि लोग इसे बनाने से कतराते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय फटने की वजह गुड़ नहीं, बल्कि कुछ छोटी-छोटी गलतियां होती हैं? अगर सही तरीका अपनाया जाए, तो गुड़ की चाय न सिर्फ परफेक्ट बनेगी बल्कि उसका स्वाद भी सर्दियों के लिए एकदम फिट होगा.

क्यों फटती है गुड़ की चाय?

गुड़ और दूध का मेल थोड़ा सेंसिटिव होती है. अगर दूध गलत समय पर या गलत तापमान पर डाला जाए, तो चाय फट सकती है. ठंडा दूध डालना सबसे बड़ी गलती है. गुड़ को पूरी तरह से घुलने का समय न देना भी चाय को फाड़ सकता है.

सामग्री जो स्वाद और सेहत दोनों दे

गुड़ की चाय बनाने के लिए आपको चाहिए:

1 चम्मच गुड़ (लड्डू वाला या बिना केमिकल वाला)

1 चम्मच चाय पत्ती

2 तुलसी के पत्ते

3 काली मिर्च

2 हरी इलायची

1 छोटा टुकड़ा अदरक

1 कप दूध

सही गुड़ का चुनाव है सबसे जरूरी

लड्डू गुड़ सबसे अच्छा होता है क्योंकि यह शुद्ध होता है और दूध के साथ रिएक्शन नहीं करता.

केमिकल वाला गुड़ दूध के साथ मिलते ही चाय को फाड़ सकता है, इसलिए इससे बचें.

परफेक्ट गुड़ वाली चाय की स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी

1. पानी उबालें और मसाला तैयार करें

एक कप पानी को बर्तन में उबालने रखें. तब तक ओखली में तुलसी, काली मिर्च, इलायची और अदरक को कूट लें. यह मसाला चाय को गर्माहट और स्वाद दोनों देगा.

2. गुड़ को सही समय पर डालें

जब पानी उबल जाए, उसमें चाय पत्ती, कुटा हुआ मसाला और गुड़ डालें. गुड़ को पूरी तरह से घुलने दें और चाय में उबाल आने दें. यही वह स्टेप है जहां लोग जल्दबाजी में दूध डाल देते हैं और चाय फट जाती है.

3. दूध डालने का सही तरीका

अलग बर्तन में एक कप दूध को अच्छी तरह गर्म करें. जब दूध में उबाल आ जाए, तब उसे चाय में डालें. गर्म दूध डालने से चाय में तुरंत उबाल आएगा और वह फटेगी नहीं.

4. उबालें और छानें

चाय को 2 मिनट तक उबालें. अगर आपको कड़क चाय पसंद है, तो 3–4 मिनट तक उबाल सकते हैं. फिर छानकर सर्व करें.

सेहत के लिए क्यों फायदेमंद है गुड़ की चाय?

पाचन में सुधार

सर्दी-खांसी से राहत

इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार

स्किन को ग्लोइंग बनाती है

शरीर को गर्म रखती है

गुड़ की चाय बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है. बस सही समय पर सही चीजें डालनी होती हैं. आप हर बार एकदम कड़क, स्वादिष्ट और सेहतमंद चाय बना सकते हैं.

