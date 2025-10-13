ज्यादा काजू खाने से क्या साइड इफेक्ट होता है?

Cashew Nuts Side Effects: काजू स्वाद और पौष्टिक गुणों के लिए जाना जाता है, इसे अक्सर मिठाइयों, नमकीन व्यंजनों और स्नैक्स में इस्तेमाल किया जाता है. इसमें मौजूद प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स शरीर के लिए बेहद फायदेमंद हैं, लेकिन वो कहते है न जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का सेवन शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है. ऐसे में अगर आप जरूरत से ज्यादा काजू खा रहे हैं तो आज से बदल लें ये आदत, नहीं तो शरीर पर पड़ सकता है महंगा. आइए जानते हैं ज्यादा काजू खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं और किन लोगों को नहीं करना चाहिए इसका सेवन.

ज्यादा काजू खाने के नुकसान | Who Should Not Eat Cashew Nuts?

बढ़ता वजन: काजू में कैलोरी और फैट दोनों की मात्रा ज्यादा होती है. ऐसे अगर आप जरूरत से ज्यादा काजू का सेवन करते हैं तो आपका वजन बढ़ सकता है. इसलिए जो लोग वेट लॉस जर्नी में हैं उनको काजू का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से बचना चाहिए.

इसे भी पढ़ें: शरीर को हेल्दी रखने के लिए सुबह क्या खाना चाहिए?

पाचन: काजू में पाए जाने वाले फैट्स और प्रोटीन को पचाने में समय लगता है. ऐसे में अगर आप ज्यादा मात्रा में काजू खाते हैं तो यह पेट गैस, दर्द, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है. इसलिए जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं उनको काजू सीमित मात्रा में खाना चाहिए.

किडनी: काजू में मौजूद ऑक्सलेट्स शरीर में जमा होकर किडनी स्टोन का कारण बन सकते हैं. ऐसे में जो लोग पहले से किडनी संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, उनके लिए काजू का सेवन सीमित मात्रा में ही फायदेमंद है.

ब्लड शुगर: काजू में नेचुरल शुगर कम होती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में इसका सेवन ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकता है. इसलिए डायबिटीज के मरीजों को काजू का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)