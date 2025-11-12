70 साल के बोनी कपूर गेहूं की बजाय खाते हैं इस आटे की रोटी, फिटनेस देख रह जाएंगे दंग, जानें पूरा डाइट प्लान

What Does Boney Kapoor Eat?: बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर बोनी कपूर ने हाल ही में अपने 70वें जन्मदिन पर सबको चौंका दिया. वजह? उनका जबरदस्त फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन. उम्र के इस पड़ाव पर जहां ज़्यादातर लोग थकान, वजन बढ़ना और बीमारियों से जूझते हैं, वहीं बोनी कपूर ने बिना जिम जाए 26 किलो वजन घटाकर एक मिसाल कायम की है. उनकी नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लोग जानना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे किया.

What Did Boney Kapoor Eat to Lose Weight?: इस बदलाव के पीछे कोई महंगी डाइट या कठिन वर्कआउट नहीं, बल्कि कुछ साधारण लेकिन असरदार आदतें हैं. खास बात ये है कि उन्होंने गेहूं की रोटी छोड़कर एक खास आटे को अपनी डेली डाइट में शामिल किया और यही बना उनकी फिटनेस का सबसे बड़ा हथियार.

तो चलिए जानते हैं कि बोनी कपूर कौन सा आटा खाते हैं और कैसे यह उनकी सेहत को बनाए रखता है:

1. ज्वार का आटा: बोनी कपूर की फिटनेस का राज

बोनी कपूर ने गेहूं की रोटी की जगह ज्वार (sorghum) के आटे की रोटी खाना शुरू किया. ज्वार एक प्राचीन अनाज है जो भारत में सदियों से खाया जाता रहा है. ग्लूटन-फ्री होने के कारण यह पाचन में आसान होता है. इसमें फाइबर, आयरन, प्रोटीन और एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर होते हैं. ज्वार ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है और वजन घटाने में सहायक है. बोनी कपूर ने इसे अपने ब्रेकफास्ट में शामिल किया और गेहूं पूरी तरह छोड़ दिया.

2. सादा और संतुलित खाना

बोनी कपूर ने अपनी डाइट को बेहद सिंपल रखा. सुबह फल और जूस लेते हैं, रात के खाने की जगह सूप पीते हैं, दिनभर हाइड्रेशन का ध्यान रखते हैं. उन्होंने जंक फूड, तले हुए खाने और मीठे से दूरी बना ली.

3. बिना जिम के फिटनेस

बोनी कपूर ने यह साबित कर दिया कि फिट रहने के लिए जिम जाना जरूरी नहीं. उन्होंने कोई भारी वर्कआउट नहीं किया, बल्कि सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर वजन घटाया. रात का खाना छोड़ना उनके ट्रांसफॉर्मेशन का अहम हिस्सा रहा. उन्होंने वॉक और हल्की फिजिकल एक्टिविटी को अपने रूटीन में शामिल किया.

4. मानसिक संतुलन और अनुशासन

फिटनेस सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी होती है. बोनी कपूर ने अपने लक्ष्य को लेकर अनुशासन बनाए रखा. उन्होंने खुद को मोटिवेट किया और डेली रूटीन को फॉलो किया. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें देखकर लोग प्रेरित हो रहे हैं.

बोनी कपूर का फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन इस बात का सबूत है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. अगर आप सही खानपान, अनुशासन और थोड़े बदलाव अपनाएं, तो किसी भी उम्र में फिट और एक्टिव रहा जा सकता है. गेहूं की जगह ज्वार जैसे पारंपरिक अनाज को अपनाकर न सिर्फ वजन घटाया जा सकता है, बल्कि शरीर को अंदर से मजबूत भी बनाया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)