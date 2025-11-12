सुबह पानी कैसे पिएं, ठंडा, गुनगुना या तांबे के बर्तन का; कौन-सा सच में फायदेमंद है? जानिए

Best Water to Drink in the Morning: हर सुबह एक नई शुरुआत होती है. हम उठते हैं, आंखें मलते हैं और दिन की पहली क्रिया होती है पानी पीना. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह-सुबह किस तरह का पानी पीना सबसे अच्छा होता है? कुछ लोग ठंडा पानी पसंद करते हैं, कुछ गुनगुना और कुछ तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी. यह सिर्फ आदत नहीं है, बल्कि सेहत से जुड़ा एक अहम फैसला है. सही प्रकार का पानी न केवल शरीर को एनर्जी देता है, बल्कि कई बीमारियों से बचाव भी करता है. यहां जानिए सुबह किस तरह का पानी पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, ठंडा पानी, गुनगुना पानी या तांबे के बर्तन में रखा पानी और क्यों.

सुबह पानी पीने का लाभ | Benefits of drinking water in the morning

रातभर सोने के बाद शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है. सुबह पानी पीने से शरीर की सेल्स फिर से एक्टिव होती हैं, पाचन तंत्र जागता है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं. लेकिन, पानी का तापमान और उसका स्रोत इस प्रक्रिया को और प्रभावी बना सकता है.

गुनगुना पानी शरीर को धीरे-धीरे जगाता है

गुनगुना पानी यानी हल्का गर्म पानी, आयुर्वेद में सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है. ये पाचन में मददगार होता है. यह पेट को आराम देता है और गैस, अपच जैसी समस्याओं को दूर करता है. इसके साथ ही ये वजन घटाने में सहायक है. गुनगुना पानी शरीर की चर्बी को पिघलाने में भी मदद करता है. ये ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है.

ठंडा पानी ताजगी तो देता है, पर नुकसान भी

ठंडा पानी पीने से कुछ समय के लिए ताजगी मिलती है, लेकिन सुबह-सुबह यह शरीर को झटका दे सकता है. पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है. ठंडा पानी पाचन क्रिया को धीमा कर सकता है. शरीर को ठंडा पानी गर्म करने में ज्यादा ऊर्जा लगती है, जिससे थकान महसूस हो सकती है.

तांबे के बर्तन का पानी, आयुर्वेदिक अमृत

तांबे के बर्तन में रखा पानी रातभर में तांबे के सूक्ष्म तत्वों को सोख लेता है, जो शरीर के लिए बेहद लाभकारी होते हैं. ये शरीर को डिटॉक्स करता है. यह लिवर और किडनी को साफ करने में मदद करता है. ये पानी इम्यूनिटी बढ़ाता है और तांबे में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं. नियमित सेवन से त्वचा चमकदार और साफ रहती है.

सुबह पानी पीने का सही तरीका | Right Way to Drink Water in the Morning

1. गुनगुना पानी

गुनगुना पानी शरीर की चर्बी को पिघलाने में मदद करता है, पाचन को सुधारता है और कब्ज से राहत दिलाता है. अगर आप वजन घटाना चाहते हैं या पेट की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो गुनगुना पानी सबसे बेहतर है.

2. तांबे के बर्तन का पानी

तांबे में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं. इसमें रखा पानी इम्यूनिटी बढ़ाता है, लिवर को डिटॉक्स करता है और त्वचा को निखारता है. रातभर तांबे के बर्तन में रखा पानी सुबह खाली पेट पिएं. यह आयुर्वेद में भी अत्यधिक लाभकारी माना गया है.

3. ठंडा पानी

गर्मियों में ठंडा पानी ताजगी देता है, लेकिन सुबह-सुबह यह पाचन तंत्र को झटका दे सकता है. सुबह ठंडा पानी पीने से शरीर को एनर्जी धीमी हो सकती है. इसलिए इसे टालना बेहतर है.

तो कुल मिलाकर ये बात है कि गुनगुना पानी या तांबे के बर्तन में रखा पानी सुबह पीने के लिए सबसे फायदेमंद माना जाता है.

