रोजाना शहद के साथ 2 काली मिर्च खाने से क्या होता है?

Black Pepper with Honey: भारतीय किचन में मौजूद शहद और काली मिर्च दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

Black Pepper with Honey: शहद के साथ काली मिर्च खाने के फायदे.

काली मिर्च किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है जिसे स्वाद और सेहत के लिए कमाल माना जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप रोजाना शहद में काली मिर्च को मिलाकर खाते हैं तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. क्योंकि काली मिर्च में मैग्नीशियम, पोटैशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक और मैंगनीज जैसे खनिज होते हैं. इसमें विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई और बी-कॉम्प्लेक्स जैसे विटामिन भी पाए जाते हैं, वहीं शहद की बात करें तो इसमें विटामिन, विटामिन बी, विटामिन सी, पोटशियम, कैल्शियम आयरन, अमीनो एसिड, और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे फिनोल और फ्लेवोनोइड्स होते हैं तो शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए शहद और काली मिर्च का सेवन.

काली मिर्च को शहद के साथ खाने के फायदे- (How to consume black pepper with honey)

आप काली मिर्च को कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. शहद के साथ खाने के लिए 2 काली मिर्च को पीस लें इसे एक चम्मच शहद में मिलाकर खा लें. 

शहद और काली मिर्च को साथ खाने के फायदे- Kali mirch shahad ke fayde)

1. ब्लड प्रेशर-

अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो रोजाना शहद के साथ काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इसमें मौजूद गुण ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. 

Photo Credit: Pexels

2. सर्दी-खांसी-

सर्दी-खांसी की समस्या से हैं परेशान, तो रात को सोने से पहले शहद के साथ खा लें काली मिर्च. इससे खांसी और सर्दी में राहत मिल सकते हैं.

3. स्किन-

शहद और काली मिर्च के सेवन से स्किन को ड्राई होने से बचाने में मदद मिल सकती है.

4. पाचन-

जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए शहद और काली मिर्च का सेवन वरदान से कम नहीं है.

5. इम्यूनिटी-

शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए आप शहद के साथ काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

