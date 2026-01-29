विज्ञापन
आपको भी ऑफिस में लंच के बाद आती है नींद? लड़की ने बताया ऐसा तगड़ा जुगाड़, बॉस भी कहेगा- अब सो ही लो भाई

खाने के बाद आंखें बोझिल होना कोई गुनाह नहीं. दफ्तर में झपकी का ख्वाब हर किसी ने देखा है. अब एक वायरल रील ने ऐसा जुगाड़ दिखाया है कि देखकर लोग मुस्कुरा भी रहे हैं और नोट्स भी बना रहे हैं.

आपको भी ऑफिस में लंच के बाद आती है नींद? लड़की ने बताया ऐसा तगड़ा जुगाड़, बॉस भी कहेगा- अब सो ही लो भाई
लंच के बाद नींद आई तो लड़की ने निकाला ऐसा ऑफिसी बहाना, बॉस भी हो गया कंफ्यूज

Sleep After Lunch At Office: ऑफिस की दुनिया में लंच के बाद नींद आना आम बात है. पेट भरा हो, एसी चल रहा हो और स्क्रीन सामने हो, तो पलकों का भारी होना लाजमी है. मगर दफ्तर में सोना मना है, यह हर कर्मचारी जानता है. ऐसे में नींद से जंग चलती रहती है. कॉफी पी लो, वॉशरूम हो आओ या फिर कुर्सी बदल लो, लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा फनी तरीका वायरल हो रहा है, जो इस जंग में नया हथियार बनता दिख रहा है.

वायरल वीडियो में दिखा मजेदार जुगाड़ (The Viral Office Sleep Hack)

इंस्टाग्राम पर वायरल इस वीडियो में एक लड़की ऑफिस में सोने का कॉर्पोरेट हैक बताती दिख रही है. तरीका बेहद सादा है, मगर दिमाग घुमा देने वाला. वह अपने लैपटॉप पर विंडोज 10 की अपडेट स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लगा लेती है. बाहर से देखने पर लगता है कि सिस्टम अपडेट हो रहा है और काम रुका हुआ है. इसी बहाने वह आराम से कुर्सी पर झपकी ले लेती है.

कैसे लगाएं फेक अपडेट स्क्रीन (How to Use Fake Update Screen)

इसके लिए गूगल पर windows 10 fake update screen सर्च करना होता है. वहां से स्क्रीन खोलकर उसका स्क्रीनशॉट लें और उसे फुल स्क्रीन में लगा दें. दूर से देखने पर सब असली लगेगा. वीडियो पर लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कोई पूछ रहा है कि मैनेजर ने देख लिया तो क्या होगा, तो कोई कह रहा है कि यह ट्रिक बस इमरजेंसी के लिए है.

क्यों वायरल हो रही है यह ट्रिक (Why This Hack Is Trending)

यह वीडियो इसलिए वायरल है क्योंकि यह हर ऑफिस जाने वाले की हालत बयान करता है. काम का दबाव, नींद की कमी और थोड़ी सी शरारत, यही आज की कॉर्पोरेट जिंदगी की हकीकत है. लंच के बाद नींद आना इंसानी फितरत है. यह जुगाड़ मजाकिया है, मगर याद रहे कि जिम्मेदारी से काम करना सबसे जरूरी है. हंसी के साथ सीख यही है.

