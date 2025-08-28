विज्ञापन
विशेष लिंक

किस विटामिन की कमी से होता है माइग्रेन? कमी दूर करने के लिए खाएं ये चीजें, बढ़ेगी दिमागी पावर

Which Vitamin Causes Migraine: कुछ विटामिन्स की कमी से माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है और दिमागी ताकत भी कमजोर पड़ सकती है. चलिए जानते हैं कि कौन-कौन से विटामिन्स की कमी माइग्रेन को जन्म देती है.

Read Time: 3 mins
Share
किस विटामिन की कमी से होता है माइग्रेन? कमी दूर करने के लिए खाएं ये चीजें, बढ़ेगी दिमागी पावर
Which Vitamin Causes Migraine: विटामिन की कमी बनती है माइग्रेन का कारण.

Which Vitamin Causes Migraine: क्या आपको अक्सर सिर के एक तरफ तेज दर्द होता है, जो घंटों या कभी-कभी दिनों तक बना रहता है? अगर हां, तो हो सकता है कि आप माइग्रेन से जूझ रहे हों. माइग्रेन सिर्फ एक आम सिरदर्द नहीं है. यह एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है जो थकान, मतली, रोशनी और आवाज के प्रति संवेदनशीलता जैसी परेशानियों के साथ आती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि माइग्रेन का एक बड़ा कारण शरीर में कुछ खास विटामिन्स की कमी भी हो सकती है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने खानपान को नजरअंदाज़ कर देते हैं, जिससे शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है. खासतौर पर कुछ विटामिन्स की कमी से माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है और दिमागी ताकत भी कमजोर पड़ सकती है. चलिए जानते हैं कि कौन-कौन से विटामिन्स की कमी माइग्रेन को जन्म देती है और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- किस विटामिन की कमी से मुंह में छाले होते हैं? ये 5 चीजें खाने से जल्दी दूर हो जाएगी कमी

माइग्रेन का कारण बन सकती है इन विटामिन्स की कमी (Lack of These Vitamins Can Cause Migraine)

1. विटामिन B2 (राइबोफ्लेविन): एनर्जी का इंजन

विटामिन B2 शरीर की कोशिकाओं में एनर्जी बनाने में मदद करता है. इसकी कमी से माइटोकॉन्ड्रिया की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, जिससे माइग्रेन के अटैक हो सकते हैं. इसे दूर करने के लिए खाएं: दूध, दही, पनीर, अंडा, हरी सब्जियां, बादाम.

2. विटामिन D: धूप से मिलने वाला दिमागी दोस्त

विटामिन D इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और ब्रेन में सूजन को कम करता है. इसकी कमी से माइग्रेन की संभावना बढ़ जाती है, खासकर उन लोगों में जो धूप से दूर रहते हैं. इसे दूर करने के लिए खाएं: अंडा, मछली, मशरूम, संतरा. साथ ही रोजाना 10–15 मिनट धूप में जरूर बैठें.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Canva

3. विटामिन B12: नर्वस सिस्टम का रक्षक

विटामिन B12 दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए बेहद ज़रूरी है. इसकी कमी से न्यूरोलॉजिकल समस्याएं होती हैं, जिसमें माइग्रेन भी शामिल है. इसे दूर करने के लिए खाएं: अंडा, दूध, दही, पनीर, मछली, मीट. शाकाहारी लोग डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट ले सकते हैं.

ये भी पढ़ें- सेब खाने के फायदे और नुकसान, सेवन करने का सही तरीका और समय

4. विटामिन C: थकान भगाए, दिमागी ताकत बढ़ाए

विटामिन C शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और थकान को कम करता है. इसकी कमी से शरीर कमजोर महसूस करता है और सिरदर्द की संभावना बढ़ जाती है. इसे दूर करने के लिए खाएं: आंवला, संतरा, नींबू, कीवी, टमाटर.

माइग्रेन को हल्के में न लें

अगर आपको बार-बार सिरदर्द होता है, तो इसे सिर्फ थकान या तनाव का नाम न दें. यह विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है. सही खानपान और लाइफस्टाइल अपनाकर आप माइग्रेन से राहत पा सकते हैं और दिमागी ताकत भी बढ़ा सकते हैं.

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Stress, Anxiety से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Migraine, Vitamin Deficiency, Which Vitamin Causes Migraine, Migraine Causes, Kis Vitamin Ki Kami Se Hota Hai Migrain
Get App for Better Experience
Install Now