Year Ender 2025: अमृतसरी कुल्चा से लेकर शाही पनीर तक, TasteAtlas के टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हुईं भारत की 4 डिशेज

भारतीय खाना अपने अनोखे स्वाद और मसालों के लिए जाना जाता है. हर बाइट सुकून का एहसास दिलाती है. चाहे वह घर जैसा स्वाद देने वाली क्रीमी दाल हो या लुभाने वाली सुगंधित बिरयानी की थाली, हर डिश टेस्ट के एक छोटे से सेलिब्रेशन जैसा लगता है. इसलिए, जब लोकप्रिय खाद्य और यात्रा गाइड टेस्टएटलस ने दुनिया के टॉप 100 बेस्ट व्यंजनों की अपनी लिस्ट जारी की है. यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि कुछ प्रमुख भारतीय डिशेज ने टॉप लिस्ट में जगह बनाई. पैराग्वे के वोरी वोरी ने लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया और चार सबसे लोकप्रिय भारतीय डिशेज को भी मान्यता मिली.

दुनिया के टॉप 100 बेस्ट डिशेज में चार भारतीय फूड- नीचे पूरी पोस्ट देखें: (Four Indian Foods In The Top 100 Best Dishes In The World: Watch The Full Post Below)

ये हैं वो भारतीय डिशेज जो टेस्टएटलस की दुनिया की 100 बेस्ट डिशेज की लिस्ट में शामिल हैं- (Here Are The Indian Dishes That Made It To TasteAtlas' 100 Best Dishes in The World)

1. अमृतसरी कुलचा (रैंक 17) (Amritsari Kulcha)

पंजाब राज्य से आने वाला अमृतसरी कुलचा एक मुलायम और फूली हुई रोटी है जो आलू, प्याज, पनीर और कई मसालों से भरी होती है. इसे आमतौर पर लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया से गार्निश किया जाता है. घी या बटर से लगी यह परतदार-कुरकुरी रोटी अमृतसर का एक मुख्य व्यंजन है, जिसे बड़े तंदूर में पकाकर पूरी तरह से पकाया जाता है. यह चटपटे छोले या मसालेदार ग्रेवी के साथ बहुत अच्छा लगता है.

रेटिंग: 4.4

2. मुर्ग मखनी/बटर चिकन (रैंक 66) (Murgh Makhani/Butter Chicken)

बेशक, पुराना बटर चिकन इस लिस्ट में ज़रूर शामिल है. आखिर, भुने हुए मीट और मसालों के साथ पकाकर बनाई गई इस स्वादिष्ट ग्रेवी का कोई कैसे विरोध कर सकता है? क्रीम, फ्रेश टमाटर और बटर इस डिश को एक शानदार ट्रीट बना देते हैं. 1950 के दशक में दिल्ली में शुरू हुआ बटर चिकन, नान के साथ खाया जाता है, जिस पर और भी ज़्यादा बटर, हरा धनिया और हरी मिर्च डाली जाती है.

रेटिंग: 4.35

3. हैदराबादी बिरयानी (रैंक 72) (Hyderabadi Biryani)

बिरयानी लवर, खुश हो जाइए यह सुगंधित राइस डिश ऑफिशयली तौर पर दुनिया के बेस्ट डिश में से एक है. साउथ भारत में अपनी जड़ें जमाए हैदराबादी बिरयानी, बढ़िया बासमती चावल और मटन या चिकन के साथ नींबू का रस और दही की एक छोटी मात्रा, केसर और प्याज का मिश्रण है. इसे कच्ची या पक्की एक स्पेशल स्टाइल में तैयार किया जा सकता है जिसे 'दम' कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इसका इतिहास प्राचीन फ़ारसी खाना पकाने के तरीकों से जुड़ा है.

रेटिंग: 4.35

4. शाही पनीर (रैंक 85) (Shahi Paneer)

शाही पनीर एक और स्वादिष्ट ग्रेवी डिश है जो नान, पूरी या रोटी जैसी इंडियन ब्रेड के साथ सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं. भारत के मुगल व्यंजनों में निहित यह पनीर करी, भारतीय पनीर, काजू, प्याज और चटपटी, मसालेदार टमाटर-क्रीम सॉस से बनाई जाती है, जिस पर आमतौर पर हरा धनिया स्प्रेड किया जाता है. यह अपनी खुशबू और स्वाद से किसी भी सेलिब्रेशन को और भी खास बना सकती है.

रेटिंग: 4.34

टेस्टएटलस की लिस्ट में टॉप स्थान पाने वाला डिश पैराग्वे का वोरी वोरी है. यह क्रीमी सूप मक्के के आटे और पनीर के छोटे-छोटे बॉल बनाकर चिकन, सब्जियों और हर्ब के शोरबे में पकाया जाता है.

अन्य टॉप डिशेज में पिज़्ज़ा नेपोलेटाना, तज़ारिन अल टार्टुफो बियान्को डी'अल्बा, साटे काम्बिंग, कैग कबाब, कोंटोसुवली, अरोज़ तापाडो, कोम्पलेट लेपिंजा, क्वेसाबिरिया और पप्पार्डेले अल सिंघियाले आदि शामिल हैं.

