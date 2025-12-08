Year Ender 2025: दिल को छू लेने वाली खाने की 5 कहानियां, जिन्होंने साल 2025 में इंटरनेट को किया इंप्रेस

साल 2025 समाप्त होने को है और हम सभी नए साल 2026 का स्वागत करने को तैयार हैं. खाना सिर्फ़ स्वाद ही नहीं, बल्कि भावनाओं, रिश्तों और उन पलों का भी है जो हमें मुस्कुराहट देते हैं. साल 2025, इंटरनेट उन कहानियों से भरा पड़ा है जहां खाना प्यार, दयालुता और क्रिएटिविटी का प्रतीक बन गया. डिलीवरी एजेंटों द्वारा एक्स्ट्रा प्रयास करने से लेकर दोस्तों और परिवारों द्वारा स्वीट सरप्राइज़ तक, इन कहानियों ने हमें याद दिलाया कि एक साधारण खाना भी बहुत मायने रखता है. जैसे-जैसे साल खत्म हो रहा है, आइए कुछ ऐसी खाने-पीने की कहानियों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने दिलों को छू लिया.

साल 2025 की दिल को छू लेने वाली कहानियां- (Here Are 5 Heartwarming Food Stories 2025)

1. सीईओ और उनकी मां ने एक-दूसरे को सरप्राइज देने के लिए एक जैसा गाजर-पाक बनाया- (CEO And His Mom Cook The 'Same' Gajar-Pak To Surprise Each Other)

खाना न केवल स्वाद बल्कि आपके दिल को प्यार से भी भर देता है. लेगिट एआई के संस्थापक और सीईओ हर्षदीप रापाल ने एक्स पर "जैसी मां वैसा बेटा" टाइटल से एक दिल को छू लेने वाली कहानी शेयर की. उन्होंने याद किया कि कैसे उन्होंने स्कूल के दौरान अपनी मां से खाना बनाना सीखा था, और स्नातक तक, उनके मार्गदर्शन में गाजर का हलवा और गाजर-पाक जैसे व्यंजनों में महारत हासिल कर ली थी. इस पोस्ट ने लोगों के दिलों में जगह बनाई.

2. पुणे के व्यक्ति ने ज़ोमैटो डिलीवरी एजेंट से एक Valuable लेशन सीखा- (Pune Man Learns A Valuable Lesson From Zomato Delivery Agent)

पुणे के एक लिंक्डइन यूज़र ने ज़ोमैटो डिलीवरी एजेंट के साथ एक पर्सनल एक्सपीरिएंस शेयर किया जो तेज़ी से ऑनलाइन वायरल हो गया. श्रीपाल गांधी ने चिप्स और ओट्स किशमिश कुकीज़ के साथ पनीर टिक्का सैंडविच ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी में ये दोनों चीज़ें गायब थीं. जब उन्होंने राइडर को इसकी जानकारी दी, तो एजेंट ने रेस्टोरेंट या ज़ोमैटो से संपर्क करने का सुझाव दिया. इसके बजाय, एजेंट खुद रेस्टोरेंट गया, गायब चीज़ें लीं और वापस कर दीं. उसने 20 रुपये की टिप भी यह कहते हुए लेने से इनकार कर दिया, "भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे किसी और की गलती के लिए पैसे नहीं लेने चाहिए."

3. कस्टूमर ने ब्लिंकिट एजेंट की उसके व्यवहार के लिए प्रशंसा की- (Customer Praises Blinkit Agent For His Kind Gesture)

क्विक कॉमर्स ऐप्स कभी-कभी कस्टूमर सर्विस से जुड़ी समस्याओं का कारण बनते हैं, लेकिन ये दिल को छू लेने वाले पल भी पैदा करते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं. ऐसी ही एक कहानी X पर एक ब्लिंकिट यूजर द्वारा साझा की गई थी, जिसमें एक डिलीवरी एजेंट की गाड़ी का चार्ज बीच रास्ते में ही खत्म हो गया था. उसने स्थिति बताई और विनम्रता से पूछा कि क्या वह कुछ मिनटों के लिए उसकी बैटरी चार्ज कर सकता है. कस्टूमर मान गया, और एजेंट ने बिजली का बिल भी चुकाने की पेशकश की. चार्ज के लिए एक घंटे इंतज़ार करने के बाद, उसने भुगतान करने की अपनी पेशकश दोहराई, जो यूजर को बेहद उदार लगी. आभार प्रकट करने के लिए, एजेंट ने उसे एक मिल्की बार दिया.

4. बेटी की घर वापसी पर एक व्यक्ति का "प्यारा" गेस्चर- (Man's "Sweet" Gesture On Daughter's Homecoming)

घर से दूर रहने का सबसे मुश्किल हिस्सा है प्यार से बने घर के खाने की याद आना. एक महिला ने अपने घर वापस लौटने के बाद एक प्यारा सा पल शेयर किया. एक इंस्टाग्राम वीडियो में, @devikadhawan1 अपने पिता के एक्साइटमेंट को कैप्चर कर रही हैं, जब वे उनका स्वागत मिठाइयों के मेनू के साथ कर रहे हैं - मलाई कुल्फी, टूटी फ्रूटी, गाजर का हलवा, दाल का हलवा. जब वह पूछती हैं कि इतने सारे ऑप्शन क्यों हैं, तो वह आखिरकार टूटी फ्रूटी चुनती हैं. क्लिप में उनका खास "डैड वॉक" भी दिखाया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा है: "हालांकि, मेरे लिए यह डैड वॉक है. सबसे क्यूट को जन्मदिन की शुभकामनाएं. आपका और आपके मिठाइयों के मेनू के लिए आभारी हूं. वाकई दिल को छू लेने वाला था!

5. दिल्ली की महिला के थॉटफुल गेस्टर ने ज़ोमैटो राइडर का दिल जीत लिया- (Delhi Woman's Thoughtful Gesture Wins Over Zomato Rider)

X पर एक वायरल पोस्ट में बताया गया है कि कैसे छोटे-छोटे गेस्चर डिलीवरी के दौरान होने वाले व्यवहार को और भी मानवीय बना सकते हैं. दिल्ली की नेहा मूलचंदानी ने बताया कि उनके ज़ोमैटो राइडर, अर्जुन, उनका ऑर्डर डिलीवर करने के लिए 11वीं मंज़िल पर चढ़ गए. उन्होंने उनका नाम लेकर उन्हें धन्यवाद दिया, जिससे उनके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई. अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, "मैंने उनका नाम लिया था, इसलिए वह मुस्कुराए! आप कभी नहीं जानते कि कोई किस दौर से गुज़र रहा है, लेकिन छोटे-छोटे गेस्चर किसी का भी दिन बना सकते हैं."

