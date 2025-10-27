5 Foods That Never Expires: कभी खराब नहीं होती किचन में रखी ये 5 चीजें, आपके किचन में भी पक्का राखी होंगी

5 Foods That Never Expires: आज के समय में जब हर चीज पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तब ये मानना थोड़ा मुश्किल लगता है कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे भी हैं जो सालों तक खराब नहीं होते. लेकिन सच यही है कि हमारी रसोई में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो न केवल लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं, बल्कि समय के साथ उनके गुण भी बढ़ जाते हैं. पुराने समय में जब चीजों की पैकिंग और लेबलिंग नहीं होती थी, तब भी ये वस्तुएं सालों-साल चलती थीं और लोग उन्हें भरोसे के साथ इस्तेमाल करते थे. तो आइए जानते हैं पांच ऐसी खाने की चीजों के बारे में जो कभी खराब नहीं होतीं और समय के साथ और भी फायदेमंद बन जाती हैं.

कभी खराब नहीं होती खाने की 5 चीजें (5 Foods That Never Expires)

1. नमक (Namak Kinte Din me Kharab Hota hai)

क्‍या नमक खराब नहीं होता : नमक एक ऐसी चीज है जिसे आप जितने साल चाहें रख सकते हैं. यह कभी खराब नहीं होता, बस ध्यान रहे कि इसमें नमी न आने पाए. अगर नमक को सूखे और बंद डिब्बे में रखा जाए तो यह अपनी क्वालिटी बनाए रखता है. नमक का उपयोग सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि चीजों को सुरक्षित रखने के लिए भी होता है.

2. शहद (Shahad Kinte Din me Kharab Hota hai)

शहद कितने दिन तक खराब नहीं होता: शहद एक ऐसी चीज है जो समय के साथ और भी गुणकारी हो जाती है. इसे सही तरीके से बंद बर्तन में रखा जाए तो यह कभी खराब नहीं होता. भले ही शहद में समय के साथ थोड़ी मोटी परत या क्रिस्टल बन जाए, लेकिन यह कोई खराबी नहीं है. हल्का गर्म करके इसे फिर से तरल रूप में लाया जा सकता है. शुद्ध शहद को आप वर्षों तक बिना किसी डर के इस्तेमाल कर सकते हैं.

3. अचार (Achar Kinte Din me Kharab Hota hai)

अचार और सिरका कितने दिन तक खराब नहीं होता : अचार अगर सही तरीके से बनाया और रखा जाए तो सालों तक खराब नहीं होता. इसमें मौजूद तेल, नमक और मसाले इसे लंबे समय तक टिकाऊ बनाते हैं. अगर कभी अचार में नमी के कारण हल्का फंगस या बदबू आ जाए तो आप इसे धूप में रख सकते हैं और ऊपर से गरम सरसों का तेल डाल सकते हैं. इस उपाय से अचार फिर से खाने लायक बन जाता है.

4. सिरका (Sirka Kinte Din me Kharab Hota hai)

अचार और सिरका कितने दिन तक खराब नहीं होता: सिरका चाहे सफेद हो या सेब से बना, यह कभी खराब नहीं होता. यह अपने तेज स्वाद और गंध के कारण लंबे समय तक सुरक्षित रहता है. सिरका को अचार बनाने, सलाद में डालने और खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है. यह एक तरह का नेचुरल है, जो खुद भी बहुत समय तक टिकता है.

5. घी (Ghee Kinte Din me Kharab Hota hai)

घी कितने दिन तक खराब नहीं होता : घी हर भारतीय रसोई का हिस्सा है. पुराने समय में लोग घर पर ही घी बनाते थे और पूरे साल के लिए रख लेते थे. घी को अगर साफ-सुथरे बर्तन में रखा जाए और नमी या पानी न लगे तो यह सालों तक खराब नहीं होता. अगर घी का स्वाद थोड़ा अलग लगने लगे, तो आप इसे गर्म करके छान सकते हैं. इस प्रक्रिया के बाद घी फिर से पहले जैसा हो जाता है और लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)