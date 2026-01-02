नए साल पर अपनी ही फोटो देख भड़के जावेद अख्तर, बोले- कोर्ट में घसीटूंगा

लेजेंड्री स्क्रीन राइटर जावेद अख्तर ने अपने डीपफेक वीडियो के साथ किए जा रहे भड़काने वाले दावों को लेकर नाराजगी जाहिर की है और लीगल एक्शन उठाने की चेतावनी दी है. जावेद अख्तर ने एक्स (पहले ट्विटर) पर एक लंबा नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने कथित वीडियो पर सफाई दी. उन्होंने लिखा, एक फ़र्ज़ी वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें मेरी कंप्यूटर से बनाई गई फेक फोटो है, जिसमें मेरे सिर पर टोपी है और दावा किया जा रहा है कि आखिरकार मैं भगवान की शरण में चला गया हूं.

आगे उन्होंने लिखा, यह बकवास है. मैं इस मामले की साइबर पुलिस में रिपोर्ट करने के बारे में गंभीरता से सोच रहा हूं और इस फेक खबर के लिए जिम्मेदार व्यक्ति और इसे फॉरवर्ड करने वाले कुछ लोगों को मेरी इज्जत और विश्वास को नुकसान पहुंचाने के लिए कोर्ट में घसीटूंगा.

A fake video is in circulation showing my fake computer generated picture with a topi on my head claiming that ultimately I have turned to God . It is rubbish . I am seriously considering to report this to the cyber police and ultimately dragged the person responsible for this… — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) January 1, 2026

इससे पहले जावेद अख्तर ने फिल्ममेकर बेटी जोया अख्तर के बर्थडे पर एक पोस्ट शेयर किया था. उन्होंने बेटी के जन्म के दिन को याद किया. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि जावेद अख्तर की पहली शादी हनी ईरानी से हुई है, जिनसे उनके दो बच्चे फरहान अख्तर और जोया अख्तर हैं. वहीं उन्होंने दूसरी शादी नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्ट्रेस शबाना आजमी से 1984 में की थी.

गौरतलब है कि जावेद अख्तर बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं, जिन्होंने शोले, जंजीर, सागर , डॉन और मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों का स्क्रीनप्ले लिखा है. वहीं इसमें उनका साथ सलीम खान ने भी दिया है. हालांकि कुछ समय के बाद दोनों ने साथ काम करना बंद कर दिया.