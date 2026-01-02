विज्ञापन

नए साल पर अपनी ही फोटो देख भड़के जावेद अख्तर, बोले- कोर्ट में घसीटूंगा

जावेद अख्तर ने एक्स पर पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वह डीपफेक वीडियो के साथ भड़काने वाले वीडियो पर लीगल एक्शन लेने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं.

जावेद अख्तर को अपनी एआई वीडियो देख आया गुस्सा

लेजेंड्री स्क्रीन राइटर जावेद अख्तर ने अपने डीपफेक वीडियो के साथ किए जा रहे भड़काने वाले दावों को लेकर नाराजगी जाहिर की है और लीगल एक्शन उठाने की चेतावनी दी है. जावेद अख्तर ने एक्स (पहले ट्विटर) पर एक लंबा नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने कथित वीडियो पर सफाई दी. उन्होंने लिखा, एक फ़र्ज़ी वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें मेरी कंप्यूटर से बनाई गई फेक फोटो है, जिसमें मेरे सिर पर टोपी है और दावा किया जा रहा है कि आखिरकार मैं भगवान की शरण में चला गया हूं.

आगे उन्होंने लिखा, यह बकवास है. मैं इस मामले की साइबर पुलिस में रिपोर्ट करने के बारे में गंभीरता से सोच रहा हूं और इस फेक खबर के लिए जिम्मेदार व्यक्ति और इसे फॉरवर्ड करने वाले कुछ लोगों को मेरी इज्जत और विश्वास को नुकसान पहुंचाने के लिए कोर्ट में घसीटूंगा.

इससे पहले जावेद अख्तर ने फिल्ममेकर बेटी जोया अख्तर के बर्थडे पर एक पोस्ट शेयर किया था. उन्होंने बेटी के जन्म के दिन को याद किया. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि जावेद अख्तर की पहली शादी हनी ईरानी से हुई है, जिनसे उनके दो बच्चे फरहान अख्तर और जोया अख्तर हैं. वहीं उन्होंने दूसरी शादी नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्ट्रेस शबाना आजमी से 1984 में की थी.

गौरतलब है कि जावेद अख्तर बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं, जिन्होंने शोले, जंजीर, सागर , डॉन और मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों का स्क्रीनप्ले लिखा है. वहीं इसमें उनका साथ सलीम खान ने भी दिया है. हालांकि कुछ समय के बाद दोनों ने साथ काम करना बंद कर दिया.

