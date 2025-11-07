सिर्फ ग्रेवी नहीं, प्याज से बनाएं ये 5 टेस्टी डिशेज़, जिन्हें बार-बार खाना चाहेंगे घर वाले

Easy Onion Recipes: प्याज किसी भी सब्जी का स्टार इंग्रीडिएंट होता है. प्याज के बिना सब्जी का कोई स्वाद ही नहीं आता. लेकिन क्या आप जानते हैं जिस प्याज का इस्तेमाल आप ग्रेवी बनाने के लिए करती हैं उसी प्याज से कई तरह की टेस्टी डिशेज बनाकर भी एंजॉय कर सकती हैं. तो आज हम आपको प्याज से बनने वाली 5 ऐसी डिशेज के बारे में बताने जा रहे हैं जो पकाने में आसान लेकिन खाने में काफी मजेदार होती हैं.

प्याज के पकौड़े- (Pyaz ke Pakode)

सामग्री-

2 बड़े प्याज (पतले कटे हुए)

1 कप बेसन

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच हल्दी

नमक

पानी

तलने के लिए तेल

बनाने का तरीका

एक कटोरे में कटे हुए प्याज, बेसन और सारे मसाले मिलाएं.

थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा घोल बनाकर तैयार करें.

तेल गरम करें और घोल को थोड़ा-थोड़ा करके तेल में डालें. इसके बाद इन्हें सुनहरा होने तक पकाएं.

चटनी या केचप के साथ गरमागरम परोसें.

2. प्याज का रायता- (Pyaz Ka Raita)

सामग्री-

1 कप दही

1 प्याज (बारीक कटा हुआ)

½ छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

नमक

धनिया पत्ती

विधि-

दही को अच्छे से फेंट लें.

इसके बाद, कटे हुए प्याज, जीरा पाउडर और नमक डालें.

धनिया पत्ती से गार्निश करें.

3. मसाला प्याज ऑमलेट- (Masala Pyaz Omelette)

सामग्री-

2 अंडे

1 प्याज (बारीक कटा हुआ)

1 हरी मिर्च (कटी हुई)

नमक और काली मिर्च

1 बड़ा चम्मच तेल

विधि-

अंडों को प्याज, मिर्च, नमक और काली मिर्च के साथ फेंटें.

एक पैन में तेल गरम करें और इस मिक्सचर को डालें.

दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं.

टोस्ट या पराठे के साथ खाएं.

4. प्याज टमाटर की सब्जी- (Pyaz Tamatar Sabzi)

सामग्री-

2 प्याज (कटे हुए)

2 टमाटर (कटे हुए)

1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

1 छोटा चम्मच जीरा

आधा छोटा चम्मच हल्दी और लाल मिर्च पाउडर

नमक

1 बड़ा चम्मच तेल

विधि-

तेल को अच्छे से गरम करें, जीरा और प्याज डालें. सुनहरा होने तक भूनें.

अदरक-लहसुन का पेस्ट और टमाटर डालें. सॉफ्ट होने तक अच्छे से पकाएं.

ग्रेवी बनाने के लिए सारे मसाले और थोड़ा पानी डालें. 5 मिनट पकाने के बाद बंद कर दें.

लच्छा प्याज- (Lachha Pyaz)

सामग्री-

1 कप प्याज के छल्ले

1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

1/2 छोटा चम्मच बारीक कटी हरी मिर्च

1/4 छोटा चम्मच ताज़ी पिसी काली मिर्च

1/2 छोटा चम्मच मिर्च पाउडर

1/4 छोटा चम्मच चाट मसाला

1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

1 छोटा चम्मच नींबू का रस

स्वादानुसार नमक

विधि-

लच्छा प्याज बनाने के लिए, सभी सामग्री को एक गहरे कटोरे में डालकर अच्छी तरह मिलाएं.

लच्छा प्याज को तुरंत परोसें.

