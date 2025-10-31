आज क्या बनाऊं: स्वाद और सेहत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इस अनाज से बना पराठा, नोट करें रेसिपी

Ragi Paratha Recipe And Benefits: सर्दियों का मौसम आते ही हम सभी पराठा खाना पसंद करते हैं. ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर तक में कई तरह के पराठे खाए जाते हैं. लेकिन कई लोग सेहत को ध्यान में रखते हुए इनका सेवन कम करना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रागी से बना पराठा न सिर्फ स्वाद बल्कि, सेहत में भी लाजवाब होता है. आपको बता दें कि रागी एक मोटा अनाज है. इसे नाचनी, मड़ुआ और अंग्रेजी में फिंगर मिलेट के नाम से जाना जाता है. इसकी तासीर गर्म होती है इसलिए ठंड में इसका सेवन करने से शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें एमिनो एसिड, एंटी-ऑक्सीडेंट्स, विटामिन, मिनरल और फाइबर होता है, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इस पराठे का सेवन और क्या है बनाने का तरीका.

कैसे बनाएं रागी का पराठा- (How To Make Ragi Paratha)

रागी का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले एक पतीले में जितना आटा गूथना है उतना पानी गर्म कर लें. फिर उसमें थोड़ा सा नमक और घी मिला लें. अब इसमें रागी का आटा डालें और पतीले में इस मिश्रण को हिलाते रहें. इसके बाद इस मिश्रण को अलग परात में निकालकर 5 मिनट ढककर रख दें. इसके बाद आम आटे की तरह ही इस मिश्रण को गूंथ लें. अब इस रागी के आटे की रोटियां बनाएं और तवे पर डालकर दोनों तरफ से तेल लगाकर सेंक लें.

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: सर्दियों का ऑल टाइम फेवरेट है इस चीज से बना साग, फटाफट नोट करें रेसिपी

रागी का पराठा खाने के फायदे- (Ragi Ki Roti Khane Ke Fayde)

रागी में कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. इतना ही नहीं इस पराठे के सेवन से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और पाचन को बेहतर रखने में मदद मिल सकती है. जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्या है उनके लिए इसका सेवन फायदेमंद माना जाता है.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)