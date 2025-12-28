विज्ञापन
विशेष लिंक

बंकर में छिपने की नौबत आ गई थी... पाक राष्ट्रपति जरदारी ने कबूल कर ली ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस स्टोरी

भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के खिलाफ 7 मई को अपना ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. इस अभियान के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला करते हुए उन्हें तबाह कर दिया था.

Read Time: 3 mins
Share
बंकर में छिपने की नौबत आ गई थी... पाक राष्ट्रपति जरदारी ने कबूल कर ली ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस स्टोरी
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का बड़ा बयान
  • पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक नेतृत्व में डर का माहौल था
  • भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तानी हुक्मरानों की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें बंकर में छिपना पड़ा
  • जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें सुरक्षा के लिए बंकर में जाने की सलाह दी थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत की जवाबी कार्रवाई ने ना सिर्फ पाक सेना बल्कि वहां के हुक्मरानों की भी नींद उड़ा दी थी. भारतीय सेना का शौर्य देखकर पाकिस्तान के बड़े नेताओं की भी हालत इतनी पतली हो चुकी थी कि वो खुदको बचाने के लिए बंकरों में छिपने तक की सोच रहे थे. ये खुलासा खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने किया है. उन्हें ये कबूला है कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में खौफ का माहौल था. 

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का ये कुबुलनाम शनिवार को सामने आया है. उन्होंने एक कार्यक्रम में ये स्वीकार किया कि भारत की कार्रवाई को देखते हुए उस दौरान पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व में एक डर का माहौल था. भारतीय सेना ने अपने ताबड़तोड़ हमलों से स्थिति को इतना खौफनाक बना दिया था कि जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए बंकर में जाने की सलाह तक दे डाली थी. 

इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति जरदारी न आगे कहा कि उस दौरान जब भारतीय सेना हम पर रॉकेट दाग रही थी उसी दौरान मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि जनाब जंग शुरू हो गई है. आपको अपनी सुरक्षा को देखते हुए बंकर में चलना चाहिए. हालांकि, मैंने मना कर दिया.जरदारी के इस बयान से ये साफ हो गया कि भारतीय सेना के जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में किस तरह दहशत का माहौल बन गया था. 

7 मई को शुरू हुआ था ऑपरेशन सिंदूर

आपको बता दें कि भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के खिलाफ 7 मई को अपना ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. इस अभियान के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला करते हुए उन्हें तबाह कर दिया था. इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की तो भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया. भारत के इस एक्शन से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा था. 

यह भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर, ब्रह्मोस मिसाइल... 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' के उद्घाटन के मौके पर PM मोदी की 5 बड़ी बातें

यह भी पढ़ें: अबकी बार ड्रोन वॉर! भारत के तेवर से घबराया पाकिस्तान बचाव की तैयारियों में जुटा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Asif Ali Zardari, Operation Sindoor
Get App for Better Experience
Install Now