इस हमले के बाद मैं सदमे में थी लेकिन अब ठीक...हमले के बाद रेखा गुप्ता का पहला बयान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को अपने ऊपर हुए हमले पर पहली प्रतिक्रिया दी है. सीएम रेखा गुप्‍ता ने कहा है कि हमले के बाद वह सदमे में थी. उन्‍होंने कहा है कि इस तरह से हमले उन्‍हें काम करने से रोक नहीं सकते हैं. सीएम रेखा गुप्‍ता पर बुधवार सुबह सिविल लाइंस स्थित उनके कैंप ऑफिस में उस समय एक व्‍यक्ति ने हमला किया जब वह 'जन सुनवाई' कार्यक्रम में मौजूद थीं. एक वरिष्‍ठ पुलिस ऑफिसर ने बताया है कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. हमले के बाद उत्तरी दिल्ली के डीसीपी और बाकी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे. दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि आरोपी की पहचान गुजरात के राजकोट निवासी राजेश भाईजी के रूप में हुई है.

'मेरा हौसला नहीं टूटेगा'

सीएम रेखा गुप्‍ता ने लिखा है, 'आज सुबह जनसुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है.' स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परन्तु अब बेहतर महसूस कर रही हूं.' उन्‍होंने आगे लिखा है, 'मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूँ कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान न हों. मैं बहुत जल्द ही आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूंगी. ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते. अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूंगी.'

दिल्‍ली पुलिस कर रही पूछताछ

एक वरिष्‍ठ पुलिस ऑफिसर ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. हमले के बाद उत्तरी दिल्ली के डीसीपी और बाकी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे. दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि आरोपी की पहचान गुजरात के राजकोट निवासी राजेश भाईजी के रूप में हुई है.

अचानक किया हमला

दिल्ली भाजपा के सूत्रों के अनुसार गुप्ता पर करीब 35 वर्षीय एक व्यक्ति ने 'हमला' किया. उन्होंने बताया कि उसने जन सुनवाई के दौरान पहले मुख्यमंत्री को कुछ कागज दिए और फिर कथित तौर पर उन पर हमला कर दिया. मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री गुप्ता 'आहत' हैं, लेकिन उनकी हालत ठीक है. उन्होंने कहा, 'आज सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हमेशा की तरह जनता से बातचीत कर रही थीं, तभी एक व्यक्ति उनके पास आया, उन्हें कुछ कागजात दिए और अचानक उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपनी ओर खींचने का प्रयास किया.'