Benefits Of Curd: आयुर्वेदिक विधि से करेंगे दही का सेवन तो इन बीमारियों से रहेंगे कोसों दूर...

ज्यादातर घरों में सफेद दही को जमाया और खाया जाता है. लेकिन लाल दही को आज से नहीं बल्कि, एक दसक पहले से ही गावों में तैयार किया जाता रहा है. लाल दही को बनाने के लिए दूध को 9 से 11 घंटे तक धीमी आंच पर पकाया जाता है. जब दूध पक जाता है तो दूध के गुणों में वृद्धि और बदलाव दोनों हो जाते हैं. फिर इस दूध को ठंडा करके जो दही बनाई जाती है, वह सफेद दही की तुलना में कहीं अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट होती है.

दही खाने के आयुर्वेदिक तरीके- How To Eat Dahi In Ayurvedic Method:

सफेद दही को चीनी या गुड़ के साथ खाना फायदेमंद माना जाता है.

अगर आप सफेद दही को नमक के साथ खाते हैं तो सेहत को नुकसान पहुंच सकता है.

मुंह के छाले दूर करने के लिए आप सफेद दही में चीनी में मिलाकर खा सकते हैं.

सफेद दही को सुबह नाश्ते और लंच में शक्कर मिला कर खा सकते हैं.

सफेद दही को नमक के साथ खाने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.