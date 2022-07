Calcium Sources: दूध पीकर ऊब गए हैं, तो कैल्शियम के लिए इन 5 फूड्स का सेवन आज से ही कर दें शुरू

Calcium Sources की कमी नहीं है बशर्ते आपको इनकी जानकारी हो.

खास बातें बहुत से लोग जरूरी कैल्शियम की मात्रा को पूरा नहीं ले पाते हैं.

कैल्शियम के शानदार शाकाहारी स्रोतों की लिस्ट यहां दी गई है.

ब्रोकली में कैल्शियम अच्छी मात्रा में मौजूद होता है.

How To Fulfillment Calcium In The Body: कैल्शियम बोन डेंसिटी और मसल्स बिल्डिंग के साथ उनके रखरखाव में सहायता के लिए जाना जाता है, लेकिन यह खनिज और भी कई फायदे दे सकता है. यह मांसपेशियों के कॉन्ट्रेक्शन, ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन और नर्व ट्रांसमिशन को बढ़ाने के लिए जरूरी है. इस फैक्ट के बावजूद कि कैल्शियम कई प्रकार के फूड्स में आसानी से मिल जाता है, फिर भी कई व्यक्तियों को रिक्वायर्ड डेली डोज नहीं मिलती है, खासकर जो मांस का सेवन नहीं करते हैं. यहां कैल्शियम के कुछ शाकाहारी स्रोतों के बारे में जानें.

कैल्शियम के शानदार शाकाहारी स्रोत | Great Vegetarian Sources Of Calcium