Which variety of mango is best? (Chaunsa Mango): सबसे मीठे आम कौन से होते हैं, खाने में सबसे अच्छा आम कौन सा होता है, भारत का सबसे बढ़िया आम कौन सा है, भारत का सबसे महंगा आम कौन सा है अगर हम कहें कि इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ एक है, तो... आम का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. पूरे साल हम सिर्फ गर्मियों का इंतजार इसलिए करते हैं क्योंकि, इस मौसम में हमें जूसी, टेस्टी और स्वीट आम खाने को मिलते हैं. आम को फलों का राजा ऐसे ही नहीं कहा जाता है. दुनियाभर में आम की एक या दो नहीं करीब डेढ़ हजार किस्म मौजूद हैं. इनमें एक हजार किस्म तो सिर्फ भारत में मिलती हैं. यह भी हैरान करने वाली बात है कि हर किस्म की अलग पहचान, अलग महक और अलग स्वाद होता है.