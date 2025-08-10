विज्ञापन

लाफ्टर शेफ का पाकिस्तानी वर्जन का प्रोमो वायरल, कॉमेडी किचन शो का कॉपी देख यूजर्स बोले- कहीं तो नकल करना...

कलर्स टीवी का फेमस शो लाफ्टर शेफ का सीजन 2 खत्म हो गया है, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने यहां पर भी भारत की कॉपी कर ली और उन्होंने अपना कॉमेडी किचन शो बना लिया है.

लाफ्टर शेफ के बाद पाकिस्तान ने भी बनाया कॉमेडी किचन शो
नई दिल्ली:

पाकिस्तान लगभग हर चीज में भारत की कॉपी करने का पूरा ट्राई करता है. चाहे इंडियन प्रीमियर लीग की कॉपी पाकिस्तान प्रीमियर लीग हो या फिर टीवी शो ही क्यों ना हो. हाल ही में भारत के फेमस शो लाफ्टर शेफ के थीम को कॉपी करते हुए पाकिस्तान ने अपना कॉमेडी किचन शो बना लिया है. इसका प्रोमो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और यूजर्स भी कमेंट कर रहे हैं कि कहीं तो कॉपी करना छोड़ दो पाकिस्तान वालों, आइए आपको भी दिखाते हैं कॉमेडी किचन का ये वायरल वीडियो.

पाकिस्तान में भी बना कॉमेडी कुकिंग शो

इंस्टाग्राम पर welovepakistaniactors नाम से बने पेज पर पाकिस्तानी रियलिटी शो कॉमेडी किचन का प्रोमो वीडियो शेयर किया गया है. इसे देखकर आप भी कहेंगे कि ये लाफ्टर शेफ की कॉपी की गई है. इसमें पाकिस्तानी सेलिब्रिटी यास्म गिल, अमर खान, मरियम खान, आरजू, मुस्तफा चौधरी और शेफ सादात नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में बताया गया है कि कश्मीर कॉमेडी किचन शो जल्द ही ग्रीन एंटरटेनमेंट पर टेलीकास्ट किया जाएगा.

यूजर्स बोले लाफ्टर शेफ की कर ली कॉपी

सोशल मीडिया पर कश्मीर कॉमेडी किचन का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, सैकड़ों लोग इसे देख चुके हैं और कमेंट कर रहे हैं लाफ्टर शेफ की कॉपी. एक अन्य यूजर ने लिखा शो तो कॉपी कर लिया पर भारती, कृष्णा, सुदेश जैसे टैलेंट कहां से लाएंगे? एक अन्य यूजर ने लिखा कि लाफ्टर शेफ को बर्बाद मत करो. वहीं, एक यूजर ने लिखा जितना लोग एग्जाम में कॉपी नहीं करते इतना ये लोग प्रोफेशनल में कॉपी कर लेते हैं.

लाफ्टर शेफ के दो सीजन थे फुल ऑन एंटरटेनिंग
बता दें कि कलर्स का फेमस शो लाफ्टर शेफ के अब तक दो सीजन आ चुके हैं जिसमें पहले सीजन में अली गोनी और दूसरे सीजन में करण कुंद्रा विनर रहें. इस शो में खाना बनाने के साथ ही कॉमेडी का बेहतरीन तड़का लगता था. शो में भारती सिंह, कृष्णा अभिषेक, सुदेश लहरी, निया शर्मा, अंकिता-विकी जैसे कई सेलिब्रिटी थे और हर सैटरडे संडे को दर्शकों का मनोरंजन करते थे. 

