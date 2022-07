Eggs और Milk का एक साथ सेवन करने से क्या होता है? जानें फायदे और नुकसान

Egg और Milk का एक साथ सेवन करने से होने वाले नुकसानों के बारे में जानें.

Can We Eat Egg and Milk Together? क्या आप अंडे खाने के बाद दूध पी रहे हैं या मांसपेशियों को तेजी से बढ़ाने के लिए दोनों को मिला कर पी रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप दोनों को मिला दें तो क्या होगा? पके हुए, उबले हुए, तले हुए यहां तक कि आधे पके अंडे, अंडे खाने के सभी लोकप्रिय तरीके हैं. अंडे में कोलीन, एल्ब्यूमिन और प्रोटीन पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक और फायदेमंद होते हैं. कच्चे अंडे और कच्चे दूध दोनों में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन होता है जिसे शरीर पर्याप्त रूप से संभाल नहीं पाता है. यह पाचन संबंधी समस्याओं का कारण बनता है और फैट एक्यूवुलेशन को बढ़ाता है.

क्या आप दूध और अंडे मिला सकते हैं? | Can You Mix Milk And Eggs?