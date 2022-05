Avoid Reheating Food: सावधान! अगर आप भी करते हैं बार-बार खाना गर्म तो हो सकते हैं ये नुकसान

तो, क्या आपको कभी भी अपना खाना दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए? उत्तर आपके खाने की वस्तु पर निर्भर करता है. ऐसे कई खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें दोबारा गर्म करने से मना किया जाता है. ऐसे में यहां हम आपको उन फूड आइटम्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें बार-बार गर्म करना नुकसानदेह हो सकता है. ऐसा करना क्यों नुकसानदायक है इसके कारण भी बता रहे हैं.

आलू को दोबारा गर्म करने के नुकसान

अगर आलू को बार-बार गर्म किया जाए तो उनमें क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम के बैक्टीरिया पनपने लगते हैं. वैसे तो आलू में विटामिन बी-6, पोटेशियम और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन बार-बार गर्म करने पर ये सभी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिससे सेहत को फायदा नहीं होता, लेकिन साइड इफेक्ट की आशंका ज्यादा हो सकती है.



नाइट्रेट से भरपूर भोजन को दोबारा गर्म न करें

नाइट्रेट से भरपूर हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक को दोबारा गर्म करने से हमेशा बचना चाहिए. इसमें मौजूद नाइट्रेट दोबारा गर्म होने पर नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं. नाइट्राइट प्रकृति में कार्सिनोजेनिक है जो शरीर के लिए टॉक्सिक होता है.

चावल को दोबारा गरम न करें

अक्सर लोग यह गलती करते हैं. भूख लगने पर बचे हुए चावल को दाल या सब्जियों के साथ खा लेते है. लेकिन यह अच्छी आदत नहीं है. बासी चावल को दोबारा गर्म करने से फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है. चावल को दोबारा गर्म करने से चावल में बेसिलस सेरेस नामक अधिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं, जो फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं.



अंडे को दोबारा गर्म न करें

अंडे में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, लेकिन जब अंडे बार-बार गर्मी के संपर्क में आते हैं तो यह खराब होने लगते हैं. ऐसे में सलाह दी जाती है कि अंडे को पकाने के बाद जल्द से जल्द खा लेना चाहिए. दरअसल, हाई प्रोटीन वाले फूड में नाइट्रोजन होती है. अंडे में मौजूद प्रोटीन के साथ मौजूद नाइट्रोजन को गर्म करने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है.

मशरूम को दोबारा गर्म करने से बचें

मशरूम प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है. लेकिन इन्हें दोबारा गर्म करने पर मौजूद प्रोटीन कई हिस्सों में टूट जाता है, जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं. ये पदार्थ पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं.

