Golden Vastu Tips: बड़े काम के हैं ये गोल्डेन वास्तु टिप्स, अपनाते ही सोने जैसा चमकने लगता है भाग्य

Best Vastu Tips:ज्योतिष के अनुसार वास्तु शास्त्र इंसान की​ जिंदगी को सरल सुगम बनाते हुए उसे सुख-सौभाग्य दिलाने का बड़ा माध्यम है. यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन की मुश्किलें कम हों और आपका भाग्य सोने जैसा चमके तो आपको नीचे बताये गये गोल्डेन वास्तु टिप्स को जरूर आजमाना चाहिए. 

Golden Vastu Tips: वास्तु के सुनहरे नियम

Vastu ke sunhare upay: जीवन में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसके पास धन-दौलत, सोना-चांदी, जमीन-जायदान दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि हो. इसके लिए हर कोई अपने स्तर पर कोशिश भी करता है. कुछ लोगों के प्रयास कामयाब होते है और वे खूब तरक्की करते हुए सुख-सौभाग्य को प्राप्त करते हैं तो कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनके पास दौलत आती तो है लेकिन टिकती नहीं है. अगर आपको भी कुछ ऐसी ही शिकायत है तो आपको पंचतत्वों पर आधारित गोल्डेन वास्तु टिप्स को जरूर आजमाना चाहिए. आइए वास्तु से जुड़े उन उपायों के बारे में जानते हैं, जिसे अपनाते ही इंसान का भाग्य सोने जैसा चमकने लगता है.

  • सबसे पहले बात सोने की करते हैं. यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सोने-चांदी से बने आभूषणों की वृद्धि हो और आपके पास रुपये-पैसे गहने हमेशा बने रहें तो आपको इसे रखने के लिए लॉकर हमेशा उत्तर दिशा की ओर बनवाना चाहिए. ज्योतिष के अनुसार उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, जहां पर पैसा और ज्वैलरी आदि रखने से उसमें वृद्धि होती है. 
  • यदि आपको लगता है कि आपके परिश्रम का फल आपको नहीं प्राप्त हो रहा है. आपको जिस मान-सम्मान की चाह घर और बाहर है, वह नहीं मिल पा रहा है तो आपको सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठना प्रारंभ कर देना चाहिए. इसके साथ घर के पूर्व दिशा में सुनहरे सूर्य देव की प्रतिमा या फिर फोटो लगाना चाहिए. 
  • वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के भीतर खिड़की और दरवाजे कुछ इस तरह से बनवाने चाहिए कि सूर्योदय के समय उनसे होता सूर्य का प्रकाश और ताजी हवा प्रतिदिन आ सके. वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में दरवाजा या खिड़कियां नहीं होनी चाहिए. यदि हो और आप उसे न हटवा सकें तो उसे हमेशा बंद रखना चाहिए.
  • वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने या फिर अगल-बगल में जूते-चप्पल नहीं रखना चाहिए. इसी प्रकार घर के भीतर भी जूते-चप्पल इधर-उधर नही बिखरे हुए होने चाहिए. वास्तु के अनुसार ऐसा होने पर घर के सदस्यों के बीच कलह होती है. वास्तु के अनुसार बाहर पहनने वाले जूते-चप्पल को घर के भीतर नहीं पहनना चाहिए. 
  • वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में दरवाजे-खिड़कियां टूटे हुए नहीं होना चाहिए और न ही उसे खोलते या बंद करते समय आवाज आनी चाहिए. इसी प्रकार बिजली के सामान जैसे कूलर, पंखे आदि से भी आवाज नहीं आनी चाहिए. वास्तु में इन चीजों को बड़ा दोष माना गया है, जिसके कारण घर के सदस्यों को मानसिक तनाव बना रहता है. इसलिए दरवाजे-खिड़कियों के कब्जों आदि में समय-समय पर तेल डालते रहना चाहिए. 
  • वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के भीतर न तो पलंग में और न ही किसी कोने या फिर छत अथवा बालकनी आदि में खराब सामान इकट्ठा करके रखना चाहिए. वास्तु के अनुसार खराब सामान को तुरंत ही ठीक कराना चाहिए या फिर उसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए. 
  • वास्तु के अनुसार घर के किसी भी कोने में पानी का ली​केज या सीलन आदि नहीं होनी चाहिए. वास्तु में इसे भी बड़ा दोष माना गया है. ऐसे में व्यक्ति को तुरंत ही लीकेज को दूर करना चाहिए. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

