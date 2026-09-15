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Aquarius Tarot Card Rashifal: पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं, पुराने कार्यों को पूरा कर मानसिक तनाव कम करें

Aquarius Tarot Card Horoscope 15 September:- Four of pentacles की ऊर्जा पदोन्नति प्राप्ति की संभावना,पैसों की कमी के चलते नए मकान को खरीदने की योजना स्थगित और पुराने कार्यों को पूरा करने की योजना पर विचार की बात कर सकती है. चलिए जानते हैं, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Aquarius Tarot Card Rashifal: पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं, पुराने कार्यों को पूरा कर मानसिक तनाव कम करें
कुंभ राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Aquarius Tarot Card Horoscope 15 September 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: किसी बड़े विवाद के चलते पारिवारिक जीवन काफी तनावग्रस्त हो सकता है. इस समय विवाद को खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं. नए मकान को खरीदने की योजना पैसों की कमी के चलते स्थगित करने पड़ सकते हैं. रिश्तो में आ रही कड़वाहट को दूर करने का प्रयास करें.पुरानी यादों से बाहर निकाल कर वर्तमान को बेहतर करने का प्रयास करें. 

व्यवसायिक/ Professional

विदेशी कंपनियों या बड़े संस्थान से जुड़े लोगों को खास अवसर प्राप्त हो सकता है. किसी बड़े प्रोजेक्ट पर मंजूरी मिलने की योग बन रहे हैं.  लंबे समय से चली आ रही किसी आर्थिक योजना को पूरी कर सकते हैं. व्यवसाय में धन निवेश कर विस्तार करेंगे.पदोन्नति के अवसर मिलने की संभावना नजर आ रही हैं. व्यवसाय में किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते हैं. पुराने कार्यों को पूरा कर मानसिक तनाव कम करें. 

स्वास्थ्य/Health

ज्यादा देर बैठकर काम करने से कमर पर दबाव पड़ सकता है.रोज कुछ समय पैदल चल स्वास्थ्य को बेहतर करने का प्रयास करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance

आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी. इस समय किसी के साथ उधार का लेनदेन ना करें. 

रिश्ते/Relationship

संतान में आए बदलाव को लेकर परेशान हो सकते हैं. दूर रहने वाले साथी से मुलाकात हो सकती है.
 

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