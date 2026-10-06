Aaj Ka Rashifal: मेष, धनु और तुला राशि वाले तैयार रहें... आज मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, जानें शुभ रंग और भाग्य अंक

Aaj Ka Rashifal: 6 अक्टूबर का दिन कुछ राशियों के लिए कामकाज और आर्थिक मामलों में बदलाव लेकर आ सकता है, तो कुछ लोगों के लिए यात्रा और घूमने-फिरने के योग बन रहे हैं. किसी राशि के जातक दोस्तों के साथ यात्रा पर जा सकते हैं, तो किसी के लिए धार्मिक यात्रा के संकेत हैं. वहीं कुछ लोगों को बेवजह की यात्रा से बचने और अपने काम पर ध्यान देने की सलाह दी गई है. ज्योतिषाचार्य आचार्य मदन मोहन के अनुसार, आज यात्रा से जुड़े फैसले लेते समय अपनी परिस्थिति और समय का ध्यान रखना जरूरी होगा. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए 6 अक्टूबर का दिन कैसा रहने वाला है.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन खर्च बढ़ाने से बचना होगा. खासकर दोस्तों या परिचितों के कहने पर किसी योजना में पैसा लगाने से बचें. प्रॉपर्टी में निवेश भी सोच-समझकर करें. नए संबंधों का फायदा मिल सकता है. यात्रा की योजना बन रही है तो पहले जरूरी काम पूरे करें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.

भाग्य अंक: 8

शुभ रंग: लाल

दान: अनार

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है. जमा और खर्च के बीच संतुलन बना रहेगा. जमीन, वाहन या दूसरी उपयोगी चीजों के लेनदेन में लाभ मिल सकता है. प्रतियोगिता से जुड़े परिणाम अच्छे रहेंगे. दोस्तों का सहयोग मिलेगा. अगर कहीं घूमने या यात्रा की योजना बनाा रहे हैं तो परिवार की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ें. किसी परिचित की वजह से परेशानी हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें.

भाग्य अंक: 6

शुभ रंग: नीला

दान: काजू

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए दिन मेहनत के साथ आगे बढ़ने का है. किसी व्यक्ति की मीठी बातों में आने से बचें. जितना जरूरी हो उतना ही बोलें और विवाद से दूरी रखें. घर-गृहस्थी से जुड़ी कोई इच्छा पूरी हो सकती है. यात्राा के दौरान पुराने मित्र से मुलाकात होने के योग हैं. अगर कहीं बाहर जाने की योजना है तो बातचीत में संयम रखें.

भाग्य अंक: 7

शुभ रंग: हरा

दान: मूंग दाल

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और कारोबार में लाभ के संकेत हैं. घर के लिए कोई उपयोगी या भौतिक सुख की वस्तु खरीद सकते हैं. मन को एकाग्र रखना जरूरी होगा. शुभ समाचार मिलने से माहौल अच्छा रहेगा. काम के बीच छोटी यात्रा या कहीं आने-जाने का मौका मिल सकताा है.

भाग्य अंक: 4

शुभ रंग: सफेद

दान: दूध

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन सामाजिक रूप से अच्छा रह सकता है. पड़ोसियों और सहयोगियों से सहयोग मिलेगा. मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है. क्रोध पर नियंत्रण रखनाा होगा. आचार्य मदन मोहन के अनुसार, आज छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं और यह यात्रा मनोरंजन से जुड़ी हो सकती है. परिवार या दोस्तों के साथ कुछ समय बाहर बिताने का मौका मिलेगा.

भाग्य अंक: 7

शुभ रंग: संतरा

दान: पपीता

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए समय अनुकूल रहने के संकेत हैं. नए काम की शुरुआत की जा सकती है. जमीन और संपत्ति से लाभ मिल सकता है. कानूनी विवाद खत्म होने की संभावना है. पढ़ाई-लिखाई में रुचि बढ़ेगी. अचानक लाभ के योग भी बन रहे हैं. यात्रा की योजना है तो दिनचर्या और खान-पान का ध्यान रखें. यात्रा के दौरान स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें.

ये भी पढ़ें- क्या महिलाएं पीरियड्स में नवरात्रि व्रत रख सकती हैं? जानिए सही नियम और महत्व

भाग्य अंक: 9

शुभ रंग: बैंगनी

दान: हरा वस्त्र

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए आज घूमने-फिरने का मन बन सकता है. मंगल उत्सव या किसी पारिवारिक मिलन में शामिल होने का मौका मिल सकता है. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और पुराना लेनदेन भी साफ हो सकता है. परिवार के साथ बाहर खाना खाने या पसंदीदा वस्तु खरीदने का मौका मिलेगा. आचार्य के अनुसार विदेश जाने का सपना पूरा होने की दिशा में भी आागे बढ़ सकता है. हालांकि स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है.

भाग्य अंक: 2

शुभ रंग: सिल्वर

दान: सफेद चंदन

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए रुका हुआ धन मिलने के योग हैं. मेहनत का अच्छा फल मिलेगा और प्रॉपर्टी से जुड़ा काम पूरा हो सकता है. घर या मकान का सपनाा आगे बढ़ेगा. जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आप उन्हें संभाल पाएंगे. यात्रा के दौरान किसी से अनावश्यक विवाद हो सकता है, इसलिए गुस्से पर नियंत्रण रखें और बेवजह की बहस से बचें.

भाग्य अंक: 9

शुभ रंग: क्रीम

दान: चमेली का तेल

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन यात्रा के लिहाज से खास हो सकता है. अधूरे काम पूरे होंगे और धन प्राप्ति का नया रास्ता खुल सकता है. दोस्तों के साथ यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है. परिवार में खुशी और मिलन का माहौल रहेगा. किसी धार्मिक कार्य में शामिल होने या धार्मिक स्थान पर जाने के भी योग हैं. परोपकार में समय बीतेगा और किसी पुराने विवाद को सुलझाने में मदद मिलेगी.

भाग्य अंक: 3

शुभ रंग: केसरिया

दान: हल्दी

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए नया काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है. व्यापार में साझेदारी पर विचार किया जा सकता है. नौकरी में तबादले या स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में यात्रा बढ़ सकती है. घर में मेहमान के आने से खुशी का माहौल रहेगा. सहयोगियों के साथ अच्छा समय बीतेगा और मान-सम्मान बढ़ेगा. सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्याादा समय बिताने से बचें.

भाग्य अंक: 3

शुभ रंग: काला

दान: गुड़-दही गाय को खिलाएं

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों को तरक्की के अवसर मिल सकते हैं. व्यापारियों के लिए नया काम शुरू करने का समय है. आर्थिक मदद मिल सकती है. बच्चों के लिए खेलकूद और महिलाओं के लिए भ्रमण का अवसर बन सकता है. साहित्य और संगीत में रुचि बढ़ेगी. नई जिम्मेदारियां संभालने में सफल रहेंगे. नई कार खरीदने का योग भी बन सकता है. यात्रा की योजना बनाते समय खर्च का ध्यान रखें. हनुमान जी की पूजा करना शुभ रहेगा.

भाग्य अंक: 7

शुभ रंग: काला

दान: हरा चारा

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए नए व्यक्ति से लाभ मिलने के योग हैं. व्यापार में अच्छा लाभ हो सकता है, लेकिन किसी तरह का बड़ा जोखिम लेने से बचें. काम की व्यस्तता अधिक रहेगी. आचार्य मदन मोहन के अनुसार, धार्मिक यात्रा पर जााने से रुके हुए काम बनने में मदद मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में पदोन्नति मिलने से खुशी होगी. हालांकि स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने की जरूरत है. बहुत जरूरी न हो तो आराम को प्राथमिकता दें.

भाग्य अंक: 7

शुभ रंग: नारंगी

दान: पीले वस्त्र

ये भी पढ़ें- चीटियों को आटा खिलाने से क्या होता है? एस्ट्रोलॉजर भावना उपाध्याय ने बताया चीटियों को आटा किस दिन खिलाना चाहिए