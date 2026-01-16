विज्ञापन
Best Astro Tips: ज्योतिष के इन उपायों को करते ही सूर्य की तरह चमकने लगती है किस्मत, आदमी हो जाता है मालामाल

Sukh Saubhagya Ke Upay: हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसके जीवन में सुख-सौभाग्य हमेशा बना रहे, लेकिन कई बार खूब मेहनत करने के बावजूद भी आदमी को मनचाही सफलता और सुख-समृद्धि नहीं मिल पाती है. यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो आपको ज्योतिष से जुड़े उन सुनहरे उपायों को एक बार जरूर आजमाना चाहिए, जो इंसान का गुडलक बढ़ाने का काम करते हैं. 

Good Luck Tips: किस्मत चमकाने वाले ज्योतिष उपाय
Astrological tips for good luck: जीवन के सफर उतार-चढ़ाव आते जाते रहते हैं, लेकिन यदि लंबे समय तक खूब मेहनत करने के बाद भी आपको  परिश्रम का पूरा फल न मिले और पैसों की हर स​मय किल्लत बनी रहे तो चिंता करना वाजिब होगा. खास तौर पर तब जब आपके साथ के लोग लगातार आगे बढ़ रहे हों और पीछे की ओर खिसकते जा रहे हों. हिंदू धर्म में किसी भी इंसान के सोये हुए भाग्य को जगाने या फिर कहें सुखी, संपन्न और समृद्ध होने के लिए कई ऐसे उपाय बताए गये हैं, जिन्हें जीवन में अपनाते ही व्यक्ति का गुडलक काम करने लगता है. आइए दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाले सरल सनातनी ज्योतिष उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

  • हिंदू मान्यता के अनुसार सुख-सौभाग्य की कामना करने वालों को प्रतिदिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए. मान्यता है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान-ध्यान और सूर्य देवता को अर्घ्य देता है, उसकी किस्मत सूर्य के समान चमकने लगती है. 
  • हिंदू मान्यता के अनुसार सुख-समृद्धि और सौभाग्य को पाने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन स्नान-ध्यान करने के बाद अपने घर के पूजा स्थान पर शुद्ध देशी घी का दीया और कपूर जरूर जलाना चाहिए. मान्यता है कि अपने आराध्य देवी-देवता के सामने इस उपाय को करने से निगेटिव एनजी दूर होती है और जीवन में उर्जा और सकारात्मकता बनी रहती है. 
  • हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय माने जाने वाले गणपति शुभ और लाभ के देवता माने गये हैं, इसलिए सुख-सौभाग्य की कामना रखने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन गणपति की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए. हिंदू मान्यता के अनुसार गणपति जीवन से जुड़े सभी बाधाओं को दूर करे सुख-समृद्धि दिलाते हैं. गणपति से सुख-सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए प्रतिदिन 21 दूर्वा की एक गांठ प्रतिदिन गणपति को चढ़ानी चाहिए. 
  • यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा किये गये सारे प्रयास विफल हो रहे हैं और आपका भाग्य आपसे रूठा हुआ है तो किस्मत का साथ पाने के लिए आपको प्रतिदिन पूजा में प्रयोग लाया हुआ केसर का तिलक अपने आज्ञाचक्र पर लगाना चाहिए. 
  • यदि आपको लगता है कि आपके पास पैसों की किल्लत बनी रहती है तो आपको शुक्रवार के दिन श्री यंत्र की पूजा गुलाब का पुष्प अर्पित करके करनी चाहिए. साथ ही साथ श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए. 

  • हिंदू धर्म में तुलसी जी को माता लक्ष्मी का
    ही स्वरूप माना गया है. ऐसे में धन-धान्य की कामना करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए तथा शाम के समय उसके पास शुद्ध देशी घी का दीया जरूर जलाना चाहिए. मां लक्ष्मी की कृपा की कामना रखने वालों को तुलसी जी के पास पवित्रता बनाए रखनी चाहिए. यदि तुलसी सूख जाए तो उसकी जगह दूसरा पौधा घर पर लगाना चाहिए. 
  • हिंदू मान्यता के अनुसार स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है. धन की देवी भी उसी स्थान पर जाती हैं, जहां पर साफ-सफाई होती है. ऐसे में सुख-समृद्धि की कामना करने वाले व्यक्ति को अपने घर में हमेशा साफ-सफाई और पवित्रता बनाए रखना चाहिए तथा प्रतिदिन प्रात:काल स्नान करने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का जल छिड़कना चाहिए. 
  • सुख-सौभाग्य की कामना को पूरा करने के लिए प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय के लिए निकालना चाहिए और पक्षियों को दाना डालना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

