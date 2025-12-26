सिंह टैरो वार्षिक राशिफल 2026: बड़े बदलावों के बाद खुलेगी सफलता की राह, पढ़ें साल 2026 का पूरा राशिफल

Singh Varshik Rashifal 2026 (Leo Yearly Horoscope 2025): सिंह राशि के लिए पेज Page of Wands, The Hanged Man और The World कार्ड संकेत दे रहे हैं कि साल 2026 आपके जीवन में नई शुरुआत, दृष्टिकोण में बदलाव और पूर्णता लेकर आएगा. Page of Wands बताता है कि इस वर्ष आपके भीतर कुछ नया करने की तीव्र इच्छा जागेगी. आप नए विचारों, नए प्रोजेक्ट्स और नए अवसरों की ओर आकर्षित होंगे. यह साल आपको उत्साह, जिज्ञासा और आगे बढ़ने की ऊर्जा देगा. वहीं The Hanged Man यह दर्शाता है कि आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ों को अलग नज़रिये से देखने की ज़रूरत पड़ेगी. कुछ मामलों में रुकना, सोचना और खुद को समझना जरूरी होगा. यह ठहराव आपको नुकसान नहीं बल्कि भविष्य की सफलता के लिए तैयार करेगा.

The World कार्ड इस पूरे वर्ष का सबसे मजबूत संकेत है. यह बताता है कि 2026 के अंत तक आप जीवन के किसी बड़े लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं. किसी लंबे संघर्ष, अधूरे काम या पुराने चक्र का सफल समापन होगा और आपको संतोष व उपलब्धि की भावना मिलेगी. आइए सिंह राशि के करियर-कारोबार से लेकर घर-परिवार का हाल जानी-मानी टैरो कार्ड रीडर एवं हीलर विन्नी भाटिया से जानते हैं.

कैसा रहेगा करियर और कारोबार?

सिंह राशि के लिए करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में The Tower, Seven of Wands और The Hanged Man बड़े बदलावों का संकेत देते हैं. साल की शुरुआत में The Tower यह दर्शाता है कि करियर में कोई अचानक परिवर्तन आ सकता है. नौकरी बदलना, कार्यस्थल में बड़ा बदलाव या कोई पुरानी योजना का टूटना संभव है. हालांकि यह बदलाव भले ही असहज लगे, लेकिन यह आपको गलत दिशा से बाहर निकालकर सही रास्ते पर लाने के लिए होगा. Seven of Wands यह बताता है कि साल के मध्य में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. आपको अपने स्थान और पहचान को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है. इस दौरान विरोध, दबाव और चुनौतियां रहेंगी, लेकिन आपकी मेहनत और आत्मविश्वास आपको आगे रखेगा. वहीं The Hanged Man साल के अंतिम हिस्से में संकेत देता है कि कुछ निर्णयों में धैर्य रखना ज़रूरी होगा. जल्दबाज़ी से बचें और लंबी दूरी तय करने के हिसाब से कदम उठाएं. यह समय आपको करियर की योजनाओं को बदलने का मौका देगा.

कैसे रहेंगे रिश्ते-नाते?

सिंह राशि के घर-परिवार और रिश्ते-नाते के लिए Three of Swords, King of Swords और Queen of Pentacles महत्वपूर्ण संकेत देते हैं. Three of Swords बताता है कि साल की शुरुआत में परिवार या रिश्तों से जुड़ी कोई बात आपको भावनात्मक रूप से आहत कर सकती है. इस दौरान गलतफहमियां या कड़वे सच सामने आ सकते हैं. King of Swords यह दर्शाता है कि बातचीत और स्पष्टता से आप इन परिस्थितियों को संभाल पाएंगे. इस वर्ष रिश्तों में भावनाओं से ज़्यादा समझदारी और व्यावहारिक सोच काम आएगी. Queen of Pentacles साल के अंत में परिवार में स्थिरता, सहयोग और सुरक्षा का संकेत देती है. घर-परिवार में सुख-शांति बढ़ेगी और किसी महिला सदस्य का विशेष सहयोग मिलेगा.

नये साल में रिश्तों को लेकर कुछ मानसिक उलझनें या डर बना रह सकता है. आप स्वयं को भावनात्मक रूप से सीमित महसूस कर सकते हैं. सिंह राशि के जातकों को रिश्तों को लेकर थोड़ा विराम लेना और खुद को समय देना ज़रूरी है. जल्दबाज़ी में निर्णय न लें. हालांकि साल के अंत तक प्रेम जीवन में संतुलन, खुशी और भावनात्मक संतोष का संकेत देता है. शादीशुदा लोगों के लिए पारिवारिक सुख बढ़ेगा और अविवाहितों के लिए स्थायी रिश्ता बनने के योग हैं.

कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति?

सिंह राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति को लेकर Five of Swords, The Sun और Two of Pentacles कार्ड संकेत देते हैं कि आप पैसों को लेकर कुछ गलत फैसले ले सकते हैं, जिसके कारण तनाव की स्थिति बन सकती है. आपको विवादों से बचते हुए अपने काम को बेहतर तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए. इससे आपकी आय बढ़ेगी और आर्थिक आत्मविश्वास लौटेगा. साथ ही आपको अपने खर्च और आय के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा. योजनाबद्ध तरीके से काम करने से आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी.

कैसी रहेगी सिंह राशि की सेहत?

सिंह राशि की सेहत को लेकर The Fool, The Star और Three of Wands कार्ड शुभ संकेत देते हैं. यानि आप इस साल अपनी सेहत को लेकर नई शुरुआत करेंगे. आप नई लाइफ स्टाइल, डाइट या रूटीन अपना सकते हैं. पुराने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों में सुधार होगा और मानसिक शांति बढ़ेगी. स्वास्थ्य में धीरे-धीरे लेकिन स्थायी सुधार आएगा, खासकर अगर आप अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित बनाए रखते हैं.

सिंह राशि के लिए उपाय

प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और मन में कहें - 'मेरे भीतर आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की शक्ति बनी रहे.'

जिंदगी में अचानक होने वाले बदलावों को सहज बनाने के लिए मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और परिवर्तन को स्वीकार करने की प्रार्थना करें.

आर्थिक संतुलन के लिए शुक्रवार को किसी ज़रूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करें. इससे धन के प्रवाह में संतुलन आएगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)