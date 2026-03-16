विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

Chandra Darshan 2026: 19 या 20 मार्च, आखिर कब होगा चंद्र दर्शन? जानें पूजा विधि और महाउपाय

Chandra Darshan 2026 Time: जिस चंद्र दर्शन और पूजन से कुंडली में स्थित चंद्रमा के दोष दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वह इस महीने 19 या फिर 20 तारीख को होगा? सही तारीख और पूजा विधि जानने के लिए पढ़ें ये लेख. 

Read Time: 3 mins
Share
Chandra Darshan 2026: 19 या 20 मार्च, आखिर कब होगा चंद्र दर्शन? जानें पूजा विधि और महाउपाय
Chandra Darshan 2026: चंद्र दर्शन कब है? 
NDTV

Chandra Darshan Ki Puja Kaise Kare: सनातन परंपरा में सूर्य देवता की तरह चंद्र देवता की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. यही कारण है कि सनातन परंपरा से जुड़े कई तीज-त्योहार चंद्र देवता के दर्शन और पूजन पर आधारित हैं. हिंदू धर्म में जिस चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर सजा रखा है, उसके प्रत्येक माह में अमावस्या के बाद शुक्लपक्ष की द्वितीया के दिन दर्शन और पूजन करना अत्यंत ही शुभ माना गया है.  मार्च महीने में चंद्र दर्शन का यह शुभ ​दिन किस तारीख को पड़ेगा और कया है चंद्र देवता की पूजा विधि, आइए इसे विस्तार से जानते हैं. 

कब होगा चंद्र दर्शन? (Chandra Darshan)

Latest and Breaking News on NDTV

मन के कारक माने जाने वाले चंद्र देवता का दर्शन 20 मार्च 2026 को होंगे. पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्र देवता का दर्शन शाम 06:32 से लेकर 07:59 बजे के बीच में किया जा सकता है. 

चंद्र दर्शन की पूजा विधि 

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्र देवता का दर्शन और पूजन करने के लिए साधक को सायंकाल चंद्रोदय से पहले तन और मन से पवित्र हो जाना चाहिए. इसके बाद चंद्र देवता को गाय के दूध एवं जल में सफेद पुष्प और अक्षत मिलाकर से अर्घ्य देना चाहिए. फिर चंद्र देवता को सफेद चंदन का तिलक अर्पित करने के बाद गाय के घी का दीपक जलाकर आरती करें. साधक को चंद्र दर्शन वाले दिन यदि संभव हो तो सफेद चंदन की माला से या फिर रुद्राक्ष की माला से चंद्र देवता के मंत्र 'ॐ सों सोमाय नम:' अथवा 'ॐ श्रीं श्रीं चन्द्रमसे नम:' मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए. 

किन लोगों को जरूर करना चाहिए चंद्र दर्शन?

Latest and Breaking News on NDTV

हिंदू मान्यता के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा नीच फिर कहें कमजोर होकर अशुभ फल दे रहा हो उन्हें प्रत्येक मास में चंद्र दर्शन और पूजन अवश्य करना चाहिए क्योंकि पूजा से जुड़ा यह उपाय कुंडली के चंद्र दोष को दूर करके सुख-सौभाग्य प्रदान करता है. ज्योतिष के अनुसार चंद्र दर्शन और पूजन से मानसिक शांति मिलती है और व्यक्ति सही दिशा में सही फैसले लेता है. 

Nandi Ki Puja: महादेव को मनाने के लिए नंदी की क्यों करनी चाहिए पूजा, जानें विधि और महत्व

चंद्र दर्शन की पूजा का महाउपाय 

हिंदू मान्यता के अनुसार यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो उसे दूर करने और चंद्र देवता का आशीर्वाद पाने के लिए चंद्र दर्शन वाले दिन अपने साम​र्थ्य के अनुसार असहाय और जरूरमंद लोगों को अन्न, धन और वस्त्र का दान करना चाहिए. ज्योतिष के अनुसार चंद्र दर्शन वाले दिन चावल, सफेद वस्त्र, खीर और सफेद मिठाई का दान करना शुभ माना गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chandra Darshan 2026, Chandra Darshan 2026 Date, Moon Rising Time, Faith
Get App for Better Experience
Install Now