Shukra Uday 2026: फरवरी के पहले दिन जागेंगे धन-वैभव के दाता शुक्र, इन 4 राशियों को मिलेगा बंपर फायदा, पूरी होगी मन की इच्छा

Shukra Uday 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर एक ग्रह निश्चित काल के बाद अपनी चाल और अवस्था बदलता है. इस चाल परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों पर पड़ता है. किसी के लिए इसका प्रभाव शुभ होता है, तो किसी को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ज्योतिष गणना के अनुसार धन-वैभव, सुख-समृद्धि, विलासिता, प्रेम और ऐश्वर्य के दाता शुक्र उदय होने वाले हैं, जिसका असर सभी राशियों के जातकों पर पड़ने वाला है.

कब होंने शुक्र उदय?

ज्योतिष गणना के अनुसार 1 फरवरी को शुक्र उदय हो जाएंगे. गौरतलब है कि, शुक्र 9 महीने बाद जागेंगे और फिर 12 अक्तूबर को अस्त हो जाएंगे. इसका प्रभाव 4 राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है. आइए जानते हैं इन 4 राशियों के बारे में...

1. वृष राशि

शुक्र उदय का असर वृष राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है. इससे इन राशियों के जातकों को निवेश में मुनाफा मिल सकता है. साथ ही इनकम के नए सोर्स भी इस समय आपके बन सकते हैं. इसके अलावा अगर आप कोई नया वाहन, घर या कोई संपत्ति खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है.

2. मिथुन राशि

नौकरी कर रहे लोगों के लिए शुक्र का उदय होना लाभकारी हो सकता है, इस समय आपका प्रमोशन किया जा सकता है. साथ ही मिथुन राशि के जातकों के खर्चे कम हो सकते हैं और धनलाभ के योग बन सकते हैं. इसके अलावा अगर परिवार में आपके किसी के साथ मतभेद चल रहे हैं, तो वह भी खत्म हो सकते हैं.

3. तुला राशि

कार्यक्षेत्र में तुला राशि के लोगों को सफलता प्राप्त हो सकती है. साथ ही अगर लंबे समय से आपने मन में कोई इच्छा है, तो वह इस समय पूरी हो सकती है. कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी और बिगड़े काम बनेंगे. अगर आप किसी प्रतियोगिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है.

4. मीन राशि

मीन राशि के जातकों को खूब मान-सम्मान मिल सकता है. आपके लिए धनलाभ के योग बनेंगे और आय के नए स्त्रोत बन सकते हैं. परिवार के सदस्यों के साथ चल रहे मन-मुटाव दूर होंगे और पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी. कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी, जिसे देखकर आपका प्रमोशन या सैलरी भी बढ़ाई जा सकती है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.