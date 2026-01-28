Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी का पुण्यफल पाना है तो जान लें इस व्रत में क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए

Jaya Ekadashi Vrat Ke Niyam: धर्म शास्त्र में किसी भी देवी या देवता के व्रत को करने के लिए कुछ नियम बताए गये हैं, जिसका पालन करने पर ही साधक को उसका पूरा फल और आराध्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है. अगर हम बात करें माघ मास के शुक्लपक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि या फिर कहें जया एकादशी व्रत (Jaya Ekadashi 2026) की तो इसका पुण्यफल पाने के लिए साधक को इसके एक दिन पहले से ही कुछ नियमों का पालन करना प्रारंभ कर देना पड़ता है और व्रत दूसरे दिन पारण करने तक उसे फॉलो करना पड़ता है. आइए जानते हैं कि जया एकादशी व्रत वाले दिन भगवान विष्णु से मनचाहा वरदान पाने के लिए क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए.

जया एकादशी व्रत वाले दिन क्या करें

जया एकादशी पर सुबह जल्दी उठें और यदि संभव हो तो किसी जल तीर्थ पर जाकर स्नान करें. अगर ऐसा न कर पाएं तो घर में नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें.

जया एकादशी व्रत वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग से जुड़ी चीजें जैसे पीले पुष्प, पीला चंदन, पीले रंग की मिठाई, पीला वस्त्र आदि का प्रयोग करें.

जया एकादशी व्रत वाले दिन सुख-समृद्धि की कामना को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा में गाय के दूध से बने घी वाला दीया जलाएं.

जया एकादशी व्रत वाले दिन भगवान विष्णु के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें और शंख बजाएं.

हिंदू मान्यता के अनुसार श्री हरि की पूजा बगैर तुलसी दल के अधूरी मानी जाती है, इसलिए जया एकादशी वाले दिन न सिर्फ भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें बल्कि माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाने वाली तुलसी जी की पूजा भी करें.

जया एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा में चंदन अथवा तुलसी की माला से भगवान श्री विष्णु के मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए.

जया एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, धन और वस्त्र का दान करें.

जया एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करना चाहिए.

जया एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को सात्विक चीजों का सेवन करना चाहिए.

एकादशी व्रत में भूलकर न करें ये गलतियां

जया एकादशी व्रत रखने वाले साधक को भूलकर भी तामसिक चीजें जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, आदि का सेवन नहीं करना चाहिए.

जया एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को किसी के लिए मन में बुरे विचार नहीं लाना चाहिए और भोग-विलास से दूर रहना चाहिए.

जया एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को दूसरों की निंदा, आलोचना नहीं करनी चाहिए और न ही झूठ बोलना चाहिए.

जया एकादशी व्रत वाले दिन न तो स्वयं के द्वारा की जाने वाली पूजा का गुणगान करें और न ही दान करते समय अभिमान करें.

जया एकादशी व्रत रखने वाले साधक को किसी के द्वारा दिया गया अन्न, जल या फिर दान की कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए.

जया एकादशी वाले दिन क्षौर कर्म यानि नाखून, दाढ़ी और बाल आदि नहीं कटवाना चाहिए.

जया एकादशी व्रत का पारण त्रयोदशी तिथि के लगने से पहले द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)