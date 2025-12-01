विज्ञापन
Swapna phal: सांप से लेकर मरे हुए व्यक्ति के 10 ऐसे सपने, जो बुरी बलाओं के आने का देते हैं संकेत

Dream Interpretation: रात को सोते समय आने वाले हर अजीबोगरीब सपने का अपना एक मतलब होता है और ये स्वप्न आपको भविष्य में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं के बारे में संकेत करते हैं. 10 ऐसे सपने, जिनके दिखने पर दुख, हानि और परेशानी मिलने का संकेत मिलता है, जानने के लिए पढ़ें ये लेख.

Swapna phal: सांप से लेकर मरे हुए व्यक्ति के 10 ऐसे सपने, जो बुरी बलाओं के आने का देते हैं संकेत
Bad Dreams: अशुभ फल देने वाले सपने
Bure Sapne ka fal: दिन भर के कामकाज के बाद जब आदमी बिस्तर पर सोने के लिए जाता है तो कई बार वह उन सपनों की दुनिया में चला जाता है, जहां उसे अजब-गजब चीज दिखाई देती हैं. कभी वह खुद को हवा में उड़ता पाता है तो कभी ऐसे व्यक्ति को देखता है जो इस दुनिया में ही नहीं है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार इन सपनों का भी अपना एक अर्थ होता है, जो अक्सर इंसान के शुभ-अशुभ फल के रूप में अक्सर दिखाई देता है.

अगर आपको सपने में बार-बार काला सांप दिखाई दे रहा हो तो यह किसी बड़ी समस्या के आने का संकेत देता है. आइए 10 ऐसे सपनों के बारे में जानते हैं, जो अक्सर बुरी बलाओं के आने का आभास कराते हैं.

1. स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि रात को सपने में खुद को घुप अंधेरे में पाना किसी बड़ी विपत्ति के आने का संकेत होता है.

2. सपने में काले सांप का दिखना या फिर उसका डसना अशुभ संकेत माना जाता है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह किसी बड़ी बीमारी की ओर संकेत देता है.

3. सपने में सोना दिखना अच्छा नहीं माना जाता है. सपने में सोने के गहने का दिखना बड़े खर्च का संकेत देता है, जबकि सोने का चोरी हो जाना आपके विरोधियों के सक्रिय होने और उनके द्वारा आपको नुकसान पहुंचाने का संकेत देता है.

4. सपने में जूता चोरी होना भी एक अशुभ संकेत माना जाता है. इसका सीधा संबंध आपकी सेहत से होता है, जो किसी रोग के होने या फिर काम के फंसने का संकेत देता है.

5. सपने में ऊंचाई से खुद को गिरते हुए देखना आर्थिक नुकसान या फिर आत्मविश्वास की कमी होने का संकेत देता है.

6. सपने में किसी अनजान व्यक्ति से मिलना किसी बड़े अनिष्ट की आशंका की ओर संकेत करता है. इस सपने को दिखने के बाद व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए.

7. सपने में बालों को टूटता हुआ देखना बेहद अशुभ माना जाता है. बालों के टूटने का सपना धन के नुकसान या फिर किसी अशुभ समाचार मिलने का संकेत देता है.

8. सपने में जमीन पर पड़ी झाड़ू को देखना अशुभ माना जाता है. मान्यता है कि झाड़ू का यह सपना भविष्य में बड़ी परेशानी आने का संकेत देता है.

9. सपने में कौऐ का दिखना अच्छा नहीं माना जाता है. यह भविष्य में किसी बड़े वाद-विवाद होने का संकेत देता है.

10. सपने में बिल्ली को लड़ते हुए या फिर गुर्राते हुए देखना भविष्य में किसी बड़ी बाधा और मित्रों द्वारा विश्वासघात होने का संकेत देता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

