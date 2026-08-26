Raksha Bandhan 2026: 27 या 28 अगस्त... कब बांधें राखी? भद्रा और चंद्र ग्रहण के बीच ऐसे दूर करें कंफ्यूजन

रक्षा बंधन को लेकर इस बार तारीख का कंफ्यूजन बना हुआ है. सावन पूर्णिमा 27 अगस्त की सुबह शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह तक रहेगी. इसी दौरान चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है. ऐसे में सवाल है कि भाई की कलाई पर राखी आखिर 27 अगस्त या 28 अगस्त को बांधी जाएगी. आचार्य मदन मोहन ने बताया कि इस बार रक्षा बंधन 28 अगस्त को मनाना शुभ रहेगा.

28 अगस्त को ही क्यों बांधें राखी

आचार्य मदन मोहन ने बताया कि पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त सुबह 5:38 बजे से शुरू होकर 28 अगस्त सुबह 6:18 बजे तक रहेगी. 28 अगस्त को उदयकालीन पूर्णिमा होने और 27 अगस्त को भद्रा रहने के कारण इस दिन राखीी बांधने से बचना उचित माना गया है.

राखी बांधने का शुभ मुहूर्त

उन्होंने बताया कि 28 अगस्त को राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक बताया गयाा है. बहनें इस अवधि में भाई की कलाई पर राखी बांधकरर उसकी सुख-समृद्धि और लंबी उम्र की कामनाा कर सकती हैं.

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क्या चंद्र ग्रहण से राखी पर पड़ेगा असर

आचार्य ने बताया कि 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण जरूर लगेगा, लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा. इसलिए यहां ग्रहण का धार्मिक प्रभाव या सूतक मान्य नहीं होगा. यानी देश में राखी का त्योहार बिनाा किसी बाधा के मनाया जाा सकेगा.

किन देशों में दिखेगा चंद्र ग्रहण

बता दें कि यह आंशिक चंद्र ग्रहण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका के कुछ हिस्सों के अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक और सऊदी अरब समेत कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा. हालांकि मुहूर्त और धार्मिक मान्यताएं स्थाान और पंचांग के अनुसार अलग हो सकती हैं.

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