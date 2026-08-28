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'जब तक राखी फैशन कमेटी की मीटिंग चल रही है...', आउटफिट विवाद के बीच कृति सेनन ने बहन संग फोटो शेयर कर ली चुटकी

कृति सेनन ने 'राखी फैशन कमेटी' का जिक्र कर भले ही मजाक किया हो, लेकिन उनकी पोस्ट में छिपा संदेश काफी खास है. बहन नूपुर सेनन के साथ शेयर की गई एक तस्वीर ने लोगों का ध्यान कपड़ों से हटाकर रिश्तों और त्योहार की असली भावना की ओर खींच लिया.

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'जब तक राखी फैशन कमेटी की मीटिंग चल रही है...', आउटफिट विवाद के बीच कृति सेनन ने बहन संग फोटो शेयर कर ली चुटकी
कृति सेनन ने चल रहे राखी लुक विवाद के बीच मारा तंज

कृति सेनन ने अपने लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रक्षाबंधन के लुक को लेकर चल रही चर्चा में एक मजेदार ट्विस्ट जोड़ दिया है. एक्ट्रेस ने हाल ही में महिलाओं, फैशन और सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर अपनी बात रखी थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी बहन नूपुर सेनन के साथ रक्षाबंधन मनाते हुए एक पोस्ट शेयर कर इस बातचीत में थोड़ी हल्की-फुल्की मस्ती जोड़ दी है. कृति ने अपनी और नूपुर के हाथों की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें दोनों एक-दूसरे को राखी बांधती नजर आ रही हैं. इसके साथ कृति ने कैप्शन भी दिय. 

कृति सेनन ने अपने कैप्शन में लिखा, “जब तक राखी फैशन कमेटी की मीटिंग चल रही है, हम उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जो सच में मायने रखती हैं. सभी को हैप्पी राखी.” राखी फैशन कमेटी का मजेदार जिक्र करते हुए कृति ने चल रही चर्चा पर हल्के अंदाज में अपनी बात रखी और लोगों का ध्यान रक्षाबंधन की असली भावना की ओर खींचने की कोशिश की.

कृति की इस पोस्ट ने पूरी बातचीत में एक हल्का-फुल्का और पॉजिटिव अंदाज जोड़ दिया है. फैशन को लेकर हो रही चर्चा को त्योहार पर हावी होने देने के बजाय कृति ने अपनी बहन के साथ अपने रिश्ते और रक्षाबंधन से जुड़ी भावनाओं को सेलिब्रेट करना चुना. उनका यह पोस्ट उनके पहले दिए गए बयान से भी जुड़ता है, जिसमें उन्होंने कहा था, “त्योहारों की असली खूबसूरती आपके कपड़ों में नहीं, बल्कि उन भावनाओं और परंपराओं में है जिन्हें आप अपने दिल में रखते हैं.”

थोड़े मजाक और बहन के साथ एक प्यारे पल के जरिए कृति ने एक बार फिर लोगों का ध्यान त्योहार की असली खुशी की ओर खींचा है. उनका रक्षाबंधन पोस्ट याद दिलाता है कि फैशन पर चर्चा होती रहेगी, लेकिन परिवार के साथ बांटा गया प्यार, रिश्ते और यादें ही किसी त्योहार को सच में खास बनाती हैं.

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