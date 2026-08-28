रक्षा बंधन पर बहन अलवीरा के घर पहुंचे सलमान खान, मां हेलेन भी साथ आईं नजर

देशभर में 28 अगस्त को रक्षा बंधन का त्योहार मनाया गया. आम से लेकर खास तक हर कोई अपने भाई की कलाई पर राखी बांधता है. फिल्मी सितारे भी अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं. रक्षा बंधन के मौके पर बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने पूरे परिवार के साथ बहन अलवीरा अग्निहोत्री के घर पहुंचकर त्योहार मनाया. यह खास मौका खान परिवार की एकजुटता और भाई-बहन के प्यार भरे रिश्ते को फिर से दिखाता है. अलवीरा के घर जाते हुए सलमान खान का वीडियो भी सामने आया है.

ब्लैक हैट और टी-शर्ट

वीडियो में वह ब्लैक हैट और टी-शर्ट में नजर आ रहे हैं. साथ में उनकी मां हेलेन भी दिखाई दे रही हैं. परिवार के अन्य सदस्य भी इस खुशी के मौके पर मौजूद रहे. सोशल मीडिया पर सलमान खान का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. एक्टर के फैंस सहित तमाम सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को पसंद कर रहे हैं. साथ ही कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. सलमान खान हमेशा अपनी बहनों का ख्याल रखने वाले भाई के रूप में जाने जाते हैं. रक्षाबंधन उनके लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि परिवार के साथ समय बिताने का खास मौका है. इस बार भी उन्होंने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद समय निकालकर परिवार के साथ यह दिन मनाया.

भाईजान की फिल्म

बात करें सलमान खान की अपकमिंग फिल्म की तो सलमान खान की आने वाली फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' एक बहुप्रतीक्षित वॉर ड्रामा है. फिल्म में सलमान भारतीय सेना के एक अधिकारी के किरदार में नजर आएंगे. अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी यह फिल्म देशभक्ति, साहस और सैनिकों के संघर्ष की कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाने का प्रयास करती है. बताया जा रहा है कि फिल्म का स्केल काफी बड़ा है और इसमें दमदार एक्शन के साथ भावनात्मक पहलू भी देखने को मिलेगा. ‘सिकंदर' के बाद सलमान की यह सबसे अहम फिल्मों में गिनी जा रही है और फैंस को इससे बॉक्स ऑफिस पर बड़ी वापसी की उम्मीद है.