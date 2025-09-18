विज्ञापन
विशेष लिंक

Navratri 2025: नवरात्रि में किन चीजों को घर में लाने से बढ़ता है गुडलक और बरसता है मां भगवती का आशीर्वाद?

Navratri 2025:  शक्ति की साधना के जिस नवरात्रि के पर्व का इंतजार देवी भक्तों को पूरे साल बना रहता है, उसमें आखिर किन चीजों को घर में लाने से सुख-सौभाग्य में वृद्धि और साधक को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है? देवी पूजा से जुड़े जिन चीजों को खरीदने से गुडलक बढ़ता है, उसे जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख. 

Read Time: 4 mins
Share
Navratri 2025: नवरात्रि में किन चीजों को घर में लाने से बढ़ता है गुडलक और बरसता है मां भगवती का आशीर्वाद?
Navratri 2025: नवरात्रि में किन चीजों को घर लाने से दूर होंगे कष्ट और पूरी होंगी कामनाएं?

Shardiya Navratri Auspicious Items:हिंदू धर्म में आश्विन मास के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि के 9 दिन शक्ति की साधना के लिए बेहद शुभ और फलदायी माने गये हैं. हिंदू मान्यता के अनुसार इन 9 दिनों में देवी दुर्गा पृथ्वी पर वास करती हैं और अपने साधकों की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वर प्रदान करती हैं. नवरात्रि के इन 9 दिनों में जहां भगवती दुर्गा की तमाम तरह से की जाने वाली पूजा का महत्व माना गया है, वहीं इन पावन दिनों में कुछ चीजों को घर पर लाने से शुभता और सौभाग्य में वृद्धि होती है. आइए जानते हैं कि नवरात्रि में किन चीजों को घर में लाने पर सुख-समृद्धि और धन लाभ होता है. 

Latest and Breaking News on NDTV

शंख (Shankh)

हिंदू मान्यता के अनुसार शंख में देवी-देवताओं की शक्ति और ऊर्जा समाहित रहती है और जब इसे बजाया जाता है तो चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा चारों फैलती है. हिंदू मान्यता के अनुसार यदि नवरात्रि में शंख को घर में खरीद कर लाया जाता है तो उसकी प्रतिदिन पूजा करके बजाया जाता है तो देवी दुर्गा की कृपा से कलह और कष्ट दूर होते हैं और सुख-समृद्धि प्राप्त होती है. शंख को देवी दुर्गा का लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है. मान्यता है कि जिस घर में शंख रहता है, वहां पर हमेशा लक्ष्मी का वास बना रहता है. 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Facebook@Shree Yantra

श्रीयंत्र (Shri Yantra)

मान्यता है कि यदि नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन यदि श्रीयंत्र को घर में खरीद कर लाया जाए और ​उसे किसी विद्वान पुरोहित से प्राण-प्रतिष्ठा करवा कर पूजा की जाए तो व्यक्ति को मां भगवती की कृपा से सुख-समृद्धि प्राप्त होती है. मान्यता है कि श्रीयंत्र की प्रतिदिन पूजा करने से उसकी सारी आर्थिक दिक्कतें दूर होती हैं. हिंदू मान्यता के अनुसार जिस घर में श्रीयंत्र की प्रतिदिन विधि-विधान से पूजा होती है, उस घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है. 

Latest and Breaking News on NDTV

मोर पंख (Mor Pankh)

सनातन परंपरा में मोर के पंख को बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है. हिंदू धर्म में तमाम देवी-देवताओं की सवारी मोर को माना गया है. हिंदू मान्यता के अनुसार जहां भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय मोर की सवारी करते हैं तो वहीं मोर का संबंध माता सरस्वती से भी है. मोर पंख को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि नवरात्रि में मोर पंख लाने पर देवी सरस्वती ज्ञान का आशीर्वाद प्रदान करती हैं. नवरात्रि में मोरपंख को लाकर ईशान कोण में बने पूजा घर में रखना चाहिए. मोर पंख से सकारात्मकता आती है और नकाारात्मक ऊर्जा दूर होती है. 

Latest and Breaking News on NDTV

तुलसी और केला का पौधा (Tulsi and Banana Plant)

हिंदू धर्म में पेड़-पौधों को देवी-देवताओं के समान ही पूजनीय माना जाता है. यही कारण है कि नवरात्रि में तमाम तरह की पूजनीय चीजों को घर में लाने के साथ पेड़-पौधों को लाकर लगाने का भी बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. ​हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में घर में तुलसी और केले का पौधा लाकर लगाना बेहद शुभ माना गया है. मान्यता है कि तुलसी के पौधे लगाने पर जहां वास्तु दोष दूर होते हैं वहीं माता तुलसी के साथ श्री हरि का आशीर्वाद भी मिलता है. इसी प्रकार केले का पौधा घर में लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है. 

Latest and Breaking News on NDTV

इन चीजों को लाने से भी बढ़ता है गुडलक (Navratri Goodluc Things)

हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में देवी-देवताओं की मूर्ति या फिर उनसे जुडत्रे यंत्र को लाकर प्राण-प्रतिष्ठा करवान बेहद शुभ माना जाता है. ऐसे में आप इस नवरात्रि मां भगवती के साथ अपने आराध्य देवी-देवता की मूर्ति लाकर अपने मंदिर में स्थापना करके प्रतिदिन पूजा करके पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं. इसी प्रकार नवरात्रि में बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय की मूर्ति और देवी-देवताओं के चित्र वाले सिक्के को घर में लाना शुभ माना गया है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Navratri 2025, Goddess Durga, Shri Yantra
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com