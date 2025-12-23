अंक 4 राशिफल 2026: चमकेगा करियर, खुलेंगे तरक्की के नए द्वार, पढ़ें मूलांक 04 का भविष्यफल 2026

Mulank 4 Ank Rashifal: अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 4 का स्वामी ग्रह राहु है, जो कि एक छाया ग्रह है. इस साल 2026 में मूलांक 4 वाले किसी दिव्य शक्ति से खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे. यह साल आपकी स्थिरता, ज्ञान और कार्यक्षमता को बढ़ाएगा. साल 2026 में आपको कुल मिलाकर एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आप खुद से जितना हो सके प्यार करें. इस साल आपको किसी भी कड़वाहट और नकारात्मकता से बचना होगा. आइए मूलांक 04 वालों के भाग्यफल को जानी-मानी अंकशास्त्री ज्योतिषी ज्यो​त्सना मदान से विस्तार से जानते हैं.

मूलांक 04 के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

2026 सूर्य का वर्ष है और आपको इस साल पूरे समर्पण के भाव से अपने काम को करना होगा. हर काम अपने ईष्ट देव को समर्पित करते हुए करते हुए करना होगा. प्रत्येक कर्म को बेहतर तरीके से करते हुए उसे रिजल्ट को ईश्वर पर ही छोड़ देना आपके लिए बेहतर रहेगा. यह साल आपको बहुत धार्मिक यात्राएं कराएगा. बहुत से अनसुलझे पहलू आपके सामने उजागर होंगे.

मूलांक 04 वालों को 2026 में पूरे वर्ष अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा और समझदारी और प्रीति से अपने जीवन का निर्वाह करना होगा. 2025 में अपने काम को निष्ठापूर्वक और कॉन्फिडेंस के साथ और बिना घबराए एक धुरंधर की तरह जीवन व्यतीत किया है, परंतु 2026 में आपको अपने इष्टदेव पर आस्था रखते हुए काम करना होगा.

2026 आपके लिए एक प्रगतिशील वर्ष होगा, अगर आपने अपने फैसले सटीकता से धैर्य रखकर और बिना किसी लालच में आए में करते हैं. इस साल आपको बहुत ईमानदारी बरतनी होगी. सेहत पर विशेष ध्यान रखना होगा. पारिवारिक माहौल में शांति बनाए रखनी होगी. इस साल लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश ना करें बल्कि हर स्थिति मैं अच्छे लोगों और अच्छे पलों का आभार प्रकट करें. समाज के प्रति अपने जिम्मेदारियां को निभाने में योगदान करें.

कैसे रहेंगे रिश्ते-नाते?

2026 की शुरुआत में रिश्ते-नातों को लेकर आपको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. गलतफहमी के चलते वाद-विवाद की आशंका बनी रहेगी. स्वजनों के साथ तकरार हो सकती है. मूलांक 4 वालों को अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए संयम बरतने की सलाह दी जाती है ताकि रिश्तो में खटास न आ सके. 2025 में अगर रिश्तो में पैसों की वजह से दिक्कतें पैदा हुई हैं, उस मामले को कोर्ट-कचहरी ले जाने की बजाय आपसी बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें. अगर इस सलाह को मानते हैं तो दिसंबर के अंत तक चीजें सुलझ सकती हैं. अपने रिश्तो में डर या अभिमान को नहीं बल्कि प्रेम और शांति को महत्व दें.

कैसा रहेगा करियर-कारेाबार?

करियर-कारोबार की दृष्टि से आपके लिए साल 2026 के शुरुआती चार महीने और नवंबर-दिसंबर का महीना महत्वपूर्ण साबित होगा. इस दौरान आपकी प्रगति के लिए बहुत से मार्ग खुलेंगे. हालांकि इनके साथ चुनौतियां भी आएंगी, जिनसे निबटने के लिए आपको पूरे साल उत्साही और सेहतमंद बने रहना होगा. इस साल शेयर मार्केट में निवेश बहुत सोच-समझ कर करें नहीं तो नुकसान होगा.

कैसी रहेगी सेहत?

मूलांक 4 वालों को इस साल अपने सेहत पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है. अनिद्रा, थकान, माइग्रेन, लिवर, त्वचा संबंधी रैशेज, सर्वाइकल एंजायटी आ​दि की शिकायतें हो सकती हैं. ऐसे में अपनी सेहत और खान-पान का विशेष ख्याल रखें. नियमित रूप से डॉक्टर से सलाह लेते रहें.

कैसी चलेगी पढ़ाई-लिखाई?

जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी या किसी चीज की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन्हें बहुत ही अनुशासन और एकाग्रता की जरूरत होगी ताकि वह अच्छे अवसरों को प्राप्त कर सकें. विद्यार्थी वर्ग इस साल नकारात्म लोगों से उचित दूरी बनाए रखें. साल 2026 के लिए अपना गोल सेट करें. जो विद्यार्थी पब्लिक रिलेशंस या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी ग्रूमिंग पर बहुत ध्यान देना होगा.

मूलांक 04 के लिए उपाय

मूलांक 04 वालों को अपने सेहत को बेहतर बनाने के लिए त्राटक और ध्यान करना चाहिए.

अपने कुलदेवी या कुलदेवता का नियममि रूप से दर्शन और पूजन करें तथा सोमवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल अर्पण करें.

जनवरी से मार्च के बीच लोगों की छोटी-मोटी गलतियों को इग्नोर करना बेहतर रहेगा.

अप्रैल से जून के बीच नया दृष्टिकोण अपनाने से आपके जीवन में बहार आएगी.

जुलाई से दिसंबर के बीच कठिन परिश्रम करना होगा और इस दौरान शॉर्टकट लेने से बचना होगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)