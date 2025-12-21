विज्ञापन
अंक 3 राशिफल 2026: निखर कर आएगी प्रतिभा और बढ़ेगा मान-सम्मान, पढ़ें मूलांक 03 का भविष्यफल 2026

Mulank 3 numerology yearly prediction 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 03, 12, 21 या फिर 30 तारीख को होता है तो उनका मूलांक 03 होता है. मूलांक 03 वालों के लिए आने वाले साल 2026 में कैसा रहेगा करियर-कारोबार? कैसी चलेगी गृहस्थी और कैसा रहेगा घर-परिवार, जानने के लिए पढ़ें ये लेख.

Mulank 3 Ank Rashifal: अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 3 वाले व्यक्ति स्वभाव से महत्वाकांक्षी, ऊर्जावान और ज्ञान के प्रति समर्पित होते हैं. कला, शिक्षा और अध्ययन के क्षेत्र में इनकी विशेष रुचि और पकड़ होती है. इस मूलांक के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो ज्ञान और विस्तार के कारक हैं.  मूलांक 03 वालों के करियर-कारोबार से लेकर घर-परिवार तक के लिए कैसा रहने वाला है नया साल 2026, आइए इसे जानी-मानी अंकशास्त्री ज्योतिषी ज्यो​त्सना मदान से विस्तार से जानते हैं. 

मूलांक 03 के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

वर्ष 2026 मूलांक 3 के जातकों के लिए विशेष उन्नति लेकर आ रहा है. यह वर्ष आपके जीवन में स्पष्टता, तार्किक शक्ति और बौद्धिक विकास का संचार करेगा. इस साल आपको विभिन्न सामाजिक समारोहों, सभाओं और सम्मेलनों में सम्मिलित होने के कई अवसर प्राप्त होंगे. यह साल​ क्रिएटिव काम करने वाले लोगों को तथा शिक्षा और परामर्शदाताओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा. साल की शुरुआत में ही आपको अपनी प्रतिभा और नेतृत्व शैली प्रदर्शित करने के अनगिनत अवसर मिलेंगे. बीते साल के मुकाबले इस साल आप तमाम सीमाओं को पीछे छोड़कर नए अवसरों का भरपूर लाभ उठाएंगे. जनवरी से मार्च के मध्य आपकी निर्णय क्षमता में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिलेगा. फरवरी 2026 के बाद आपके भीतर आपकी मान-मर्यादा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित होंगे. 

कैसे रहेंगे रिश्ते-नाते?

वर्ष 2026 में आपके दांपत्य जीवन और प्रेम संबंधों में स्थिरता, अनुशासन और एक मजबूत ढांचा विकसित होगा. हालांकि आपको जनवरी से मार्च और अक्टूबर से दिसंबर के बीच किसी प्रकार की गलतफहमी या फिर आपसी अनबन होने से बचाना होगा. शुरुआती तीन महीनों में संवाद की कमी, एकाकीपन या जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है. यदि आप भावनात्मक परिपक्वता के साथ सामंजस्य बिठाने में कामयाब रहते हैं, तो यह वर्ष आपके निजी संबंधों के लिए बहुत सुखद रहेगा.

कैसी चलेगी पढ़ाई-लिखाई? 

विद्यार्थियों के लिए साल 2026 कड़ी मेहनत और सफलता का है. इस साल जनवरी से मार्च तक आपको कठिन परिश्रम और प्रयास करना है. आपको समझना होगा कि यह अपने 'कंफर्ट ज़ोन' से बाहर निकलकर प्रतिभा दिखाने का यह श्रेष्ठ समय है. यदि शुरुआती तीन महीने आप अनुशासित रहे, तो अप्रैल के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आपके पक्ष में आएंगे. 

साल 2026 में कैसा रहेगा सेहत का हाल?

सेहत की दृष्टि से यह साल सामान्य रूप से उत्तम कहा जाएगा, लेकिन आपको कुछेक सावधानियां भी रखनी होंगी. मार्च और अप्रैल के बाद पेट संबंधी समस्याओं को गंभीरता से लें और तुरंत चिकित्सक से परामर्श करें. इस साल आपके सिर पर अत्यधिक कार्यभार आ जाने के कारण थकान अनुभव हो सकती है, इसलिए अपने रूटीन को संयमित और अनुशासित रखें. अगस्त और सितंबर के महीने में स्वास्थ्य के प्रति अधिक सतर्क रहें. यदि कोई उपचार चल रहा है, तो नियमित जांच कराते रहें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें.

मूलांक 03 के लिए उपाय 

अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित और अनुशासित रखें.
घर का बना शुद्ध भोजन लें और डाइट में फलों की प्रचुर मात्रा शामिल करें.
वर्ष में कम से कम दो बार किसी पौराणिक तीर्थ स्थल या मंदिर की यात्रा अवश्य करें.
प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी रहेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

