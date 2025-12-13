अंक 1 राशिफल 2026: कब चमकेगा करियर और कैसा चलेगा कारोबार? जानें मूलांक 01 के लिए कैसा रहेगा साल 2026

Mulank 1 Ank Rashifal: अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 01 वाले वाले व्यक्ति प्रभावशाली, साहसी और दृढ़निश्चयी होते हैं. ये लोग जो भी चीज एक बार ठान लेते हैं, उसे करके ही दम लेते हैं. अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 01 का ग्रह स्वामी सूर्य होता है. 2026 में भी सूर्य ग्रह से संबंधित गतिविधियों का प्रभाव देखने को मिलेगा. निश्चित रूप से साल 2026 एक प्रभावशाली ग्रोथ को प्रस्तुत करता है. यह साल मूलांक 01 वालों केा विभिन्न क्षेत्रों में स्वावलंबी बनने अच्छे अवसर प्रदान करेगा. जिस तरह सूर्य हर दिन बिना किसी रोक-टोक के हर रोज प्राणियों के जीवन में प्रकाश फैलाता है, कुछ उसी तरह मूलांक 01 वाले लोग भी 2026 में अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन सकारात्मक रूप से प्रकाश फैलाने का काम करेंगे.

नये अवसरों का उठाएंगे पूरा लाभ

अपनी नेतृत्व क्षमता के गुण से ये लोग ये जीवन में मिलने वाले नए अवसरों की तरफ आकर्षित होंगे. इस साल इन्हें धन लाभ से संबंधित बहुत से अवसर प्राप्त होंगे. यदि आपने साल 2025 में आपके मन में कुछ योजनाएं बनी हैं तो आप इस साल उस दिशा में निर्णायक कदम उठा सकते हैं. 2026 में आप अपनी प्रतिनिधित्व शैली का इस्तेमाल करते हुए उसे अग्रसर करेंगे. साल की शुरुआत के मध्य तक आपके लिए उन निर्णायक कदमों को कार्यान्वित करन शुभ रहेगा.

मेहनत से मिलेगी मनचाही सफलता

साल 2026 में आपकी बेहतरी के लिए नये-नये रास्ते खुलेंगे. इसी के साथ आपको चुनौतियों का कदम-कदम पर सामना भी करना पड़ सकता है. आप अपने फैसले धैर्य रखकर स्वयं ही करें. किसी भी कार्य में अपनी मेहनत को कम न होने दें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें. मूलांक 01 वालों को अपने भीतर अभिमान लाने से बचना होगा.

कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति?

मूलांक 01 वालों को अप्रैल 2026 के बाद करियर-कारोबार में नये अवसर प्राप्त होंगे. इस दौरान आपको इसके लिए अपने आपसे काफी समझौता करना पड़ सकता है. अपनी समझदारी एवं निर्णायक स्किल्स से फैसला लें. नौकरी या कारोबार में भरपूर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. किसी की सलाह पर शार्टकट लेने से बचें और टैक्स चोरी या कागजी काम में लापरवाही न करें. अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से समय पर पूरा करें.

तब सावधानी के साथ लेने होंगे फैसले

साल 2026 में मूलांक 01 वाले लोग अपने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व और दूरदर्शिता की बदौलत नई योजनाओं को विस्तार देने का का काम करेंगे. इस दौरान आपको कोलेब्रेशन के मौके मिलेंगे, लेकिन आपको हर किसी पर आंख मूंदकर विश्वास करने से बचना होगा. सूर्य का वर्ष होने के कारण कुछेक मौके पर आपके अभिमान को चोट लग सकती है. ऐसे में अपनी चीजों को क्लीयर करते हुए आगे बढ़ना उचित रहेगा. नियम-कानून से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा धोखा होने की आशंका बनी रहेगी. किसी भी कांट्रैक्ट्स पर हस्ताक्षर करने से पहले कानूनी सलाहकार की मदद अवश्य लें.

बिजनेस में जोशीले स्वभाव के कारण उग्र तरीके से फैसले लेने पर धोखा हो सकता है. यद्यपि ये साल आपको बहुत मौके प्रदान करेगा, किंतु धैर्य रखकर ही उचित फैसला करें. आनलाइन फ्राड से बचें. नौकरी की तलाश में जुटे लोगों को मार्च-अप्रैल के बाद नौकरी के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन आपको इस संबंध में सोच-समझकर निर्णय लेने होंगे. मूलांक 01 वाले लोग नये साल में शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले खूब जांच-पड़ताल करें अन्यथा जल्दबाजी में किए गये निर्णय से आपको हानि पहुंच सकती है.

कैसे रहेंगे रिश्ते-नाते?

2026 में रिश्तों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी. पति-पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. प्रेमी-प्रेमिका एक ही कार्य में इन्वाल्व होंगे. सिंगल लोग इस साल अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक नये रिश्ते की शुरुआत करेंगे. अगर दोनों एक ही व्यवसाय में है तो आपसी समझदारी से बहुत ही अच्छे मौको को लाभान्वित अवसर में बदल पाएंगे. 2026 में रिश्तों में पैसे की प्रधानता देखने को मिलेगी. अपने अहम को नियंत्रण में रखने की सलाह दी जाती है, ताकि रिश्ते सुचारू रूप से चल सके.

कैसी चलेगी पढ़ाई-लिखाई?

मूलांक 01 वाले छात्र वर्ग अगर किसी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं तो उन्हें एकाग्रता की बहुत जरूरत रहेगी. पूरे मनोयोग से परीक्षा की तैयारी करनी होगी. छोटी-छोटी बातों में समय व्यर्थ करने से बचना होगा.

कुछ ऐसा रहेगा सेहत का हाल

सेहत की दृष्टि से सर्दी का समय आपके लिए कठिन साबित हो सकता है. इस दौरान कफ प्रकृति के लोग सावधान रहें और अपनी दिनचर्या को अनुशासित करें. साल 2026 में अपने लक्ष्य को पाने एवं पारिवारिक रिश्तों को सही से बरकरार रखने की कोशिश में आपकी सेहत पर असर आ सकता है. हर काम खुद ही करने की होड़ में आपको कमश: सिर दर्द, माइग्रेन, पैनिक अटैक जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इससे बचने के लिए दिसंबर 2025 से ही अपनी दिनचर्या सही कर लें. योग, प्राणायाम को अपनी जीवनशैली में शामिल करें. प्रतिदिन सुबह 10 से 15 मिनट सूर्य के सामने खड़े हों और सूर्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त करें.

इन उपायों से संवरेगा जीवन

प्रतिदिन शिवालय में गुड़, जल, दूर्ध अर्पित करें.

सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

थोड़े-थोड़े अंतराल पर अपने काम से ब्रेक लें तथा रिलैक्स करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)