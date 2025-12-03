विज्ञापन
Margashirsha Purnima 2025: किन 10 गलतियों के कारण अगहन पूर्णिमा का नहीं मिलता फल, पुण्य की जगह लगता है पाप

Margashirsha Purnima 2025: सनातन परंपरा में जिस मार्गशीर्ष पूर्णिमा के व्रत को सभी दुखों को दूर करने और मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है, उस अगहन पूर्णिमा की पूजा का अगर आप पुण्यफल पाना चाहते हैं तो आपको इस पावन पर्व पर इस लेख में बताए गये 10 काम कभी भूलकर भी नहीं करने चाहिए.

Margashirsha Purnima 2025: किन 10 गलतियों के कारण अगहन पूर्णिमा का नहीं मिलता फल, पुण्य की जगह लगता है पाप
Margashirsha Purnima 2025: मार्गशीर्ष (अगहन) पूर्णिमा व्रत से जुड़े 10 जरूरी नियम
Margashirsha Purnima 2025 dos and don'ts: हिंदू धर्म में प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि अत्यंत ही शुभ और पुण्यदायी मानी गई है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब यह मार्गशीर्ष या फिर कहें अगहन मास में पड़ती है. इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में रहता है और उसके दर्शन और पूजन का विशेष फल प्राप्त होता है. अगहन पूर्णिमा पर चंद्र देवता के अलावा भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है क्योंकि इनकी कृपा से साधक के सभी कष्ट दूर और कामनाएं पूरी होती हैं. आइए जानते हैं कि अगहन पूर्णिमा व्रत पर पुण्यफल पाने और पाप से बचने के लिए कौन से 10 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए.

पूर्णिमा पर क्या नहीं करना चाहिए? 

  • मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर यदि आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो आपको घर से पहले स्नान करके निकलना चाहिए क्योंकि गंगा जी एक पावन तीर्थ हैं और तीर्थ पर हमेशा तन और मन से पवित्र होकर जाया जाता है.
  • अगहन पूर्णिमा की पूजा करते समय प्रयास करें आप जो भी दीप जलाएं वह न तो स्वयं और न ही आपकी लापरवाही से बुझे. इसी प्रकार दोष से बचने के लिए कभी दीप से दीप न जाएं.
  • मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को धन का दान करते समय या फिर भोजन कराते समय अपने भीतर जरा भी अभिमान न लाएं, अन्यथा आपको दान का पुण्यफल नहीं प्राप्त होगा.

Margashirsha Purnima 2025: अगहन पूर्णिमा को क्यों कहते हैं बत्तीसी पूर्णिमा? जानें इसकी पूजा विधि और बड़े लाभ

  • हिंदू मान्यता के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन व्यक्ति को देर तक नहीं सोना चाहिए. इस दिन दिन में भी नहीं सोना चाहिए.
  • पूर्णिमा तिथि पर क्षौर कर्म की मनाही है. ऐसे में मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत वाले दिन व्यक्ति को बाल-नाखून नहीं काटना चाहिए.
  • हिंदू मान्यता के अनुसार अगहन पूर्णिमा के दिन व्यक्ति को तामसिक चीजों से दूरी बनाए रखना चाहिए और इस दिन भूलकर भी मांस-मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए.
  • पूर्णिमा के दिन व्यक्ति को किसी के साथ वाद-विवाद नहीं करना चाहिए और न ही इस दिन किसी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार करना चाहिए. यदि संभव हो तो अधिक से अधिक मौन रहना चाहिए.
  • अगहन पूर्णिमा के दिन व्यक्ति को काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए क्योंकि इसका मन पर नकारात्मक असर पड़ता है.

Margashirsha Purnima 2025: साल की आखिरी पूर्णिमा का महाउपाय, जिसे करते ही पूरे होंगे हर सपने और बरसेगा मां लक्ष्मी

  • हिंदू मान्यता के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर क्रोध और वाद-विवाद करना बेहद अशुभ माना जाता है.
  • अगहन पूर्णिमा व्रत वाले दिन भूलकर भी किसी की निंदा या चुगली आदि न करें. पूर्णिमा तिथि पर न तो झूठ बोलना चाहिए और न ही किसी का उपहास उड़ाने की गलती करनी चाहिए. मान्यता है इन बातों की अनदेखी करने वाले व्यक्ति को व्रत का पुण्यफल नहीं प्राप्त होता है.

