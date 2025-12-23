Gopuja ke upay: गोसेवा के अचूक उपाय, जिसे करते ही कटेंगे ग्रहों के कष्ट और बरसेगा देवताओं का आशीर्वाद

विज्ञापन
Cow Astrological Tips: पौराणिक काल से गोमाता को देवी-देवताओं के समान पूजनीय मानते हुए लोग उसकी सेवा करते चले आ रहे हैं. जिस गोमाता के शरीर में 33 कोटि देवी-देवताओं के वास होने की बात कही जाती है, आखिर उसकी सेवा करने पर आखिर क्या पुण्य प्राप्त होता है? गोमाता की पूजा एवं सेवा से जुड़े ज्योतिष उपायों के बारे में जानने के लिए पढ़ें ये लेख. 

Cow Astrological Tips: गोसेवा से जुड़े सरल ज्योतिष उपाय
Cow Astrological remedies: पौराणिक काल से गाय को एक जानवर नहीं बल्कि देवी का स्वरूप या फिर कहें माता मानकर सेवा और उनकी पूजा की जाती रही है. हिंदू मान्यता के अनुसार देवी-देवताओं के समान पवित्र और पूजनीय मानी जाने वाली गोमाता का जहां वास होता है, वहां पर हर समय सुख, संपदा और सौभाग्य का वास बना रहता है. मान्यता है कि जिस घर या प्रांगण में गोमाता की सेवा और पूजा होती है, वहां पर स्थित सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं. जिस गोमाता के आशीर्वाद से पूर्व जन्म के साथ इस जन्म के भी दोष और पाप दूर हो जाते हैं, आइए उससे जुड़े सरल और प्रभावी ज्योतिष उपायों के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

गाय से जुड़े वास्तु उपाय 

  • यदि आप चाहते हैं कि आपके घर का वास्तु दोष दूर हो तो आपको घर में गाय पालने का अवसर नहीं खोना चाहिए क्योंकि मान्यता है कि जिस घर में गोमाता का वास होता है, उस घर के सभी वास्तु दोष अपने आप दूर हो जाते हैं. 
  • यदि आपको लगता है​ कि आपके घर में हर समय निगेटिविटी सी बनी रहती है तो आपको अपनी दैनिक पूजा या फिर किसी धार्मिक-मांगलिक कार्य को करते समय गाय के गोबर, गोमूत्र, गाय के दूध आदि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए. 
  • यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा गुडलक का प्रवेश हो तो आप प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय के नाम से निकालें और उसे आदर के साथ खिलाएं. 

गोसेवा से दूर होंगे नवग्रहों के कष्ट 

  • अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर होकर आपकी परेशानी का कारण बन रहा है तो उसकी शुभता को पाने के लिए आप रविवार के दिन गाय को गेहूं और गुड़ खिलाएं. 
  • चंद्रमा से जुड़े दोष को दूर करने के लिए सोमवार के दिन सफेद गाय की सेवा करें तथा उसे चावल खिलाएं. मंगल दोष को दूर करने के लिए 
  • मंगल दोष दूर करने के लिए मंगलवार के दिन लाल गाय को गुड़ और चना खिलाएं.
  • बुध ग्रह की शुभता पाने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरा चारा और मूंग की दाल खिलाएं. 

  • गुरु ग्रह के दोष को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन आटे में हल्दी मिलाकर या फिर केले खिलाएं.
  • शुक्र ग्रह की शुभता को पाने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद गाय को चावल की खीर खिलाएं या फिर सफेद मिठाई खिलाएं. 
  • शनि दोष दूर करने के लिए काली गाय की सेवा करें तथा शनिवार के दिन ​काले तिल का लड्डू खिलाएं. 
  • राहु से जुड़े दोष को दूर करने के लिए गोमाता को शनिवार के दिन काले चने खिलाएं. 
  • केतु के कष्टों को दूर करना है तो मंगलवार के दिन गाय को तिल का लड्डू खिलाएं. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

