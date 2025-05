क्या आपके रिश्ते में बढ़ रही है कड़वाहट, एस्ट्रोलॉजर से जानिए कौन सा ग्रह कर रहा है आपकी Love Life बर्बाद?

Which planet effect your love life : क्या आपके रिश्ते में लंबे समय से परेशानी चल रही है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं चाह कर भी आप लोग एक दूसरे से प्यार से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे ग्रह नक्षत्र वजह हो सकते हैं. जी हां कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो आपकी लव लाइफ को कमजोर (which greh weaken your love life) करते हैं. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य अनिल गुप्ता से उन 3 ग्रहों के बारे में जो आपकी लव लाइफ पर बुरा असर डालते हैं...

कौन से 3 ग्रह प्यार को करते हैं कमजोर - Which 3 planets weaken love?

पहला ग्रह, शनि ग्रह (shani planet) - इस ग्रह के प्रभाव से आपका एक दूसरे से बात करने का मन नहीं करता है. हमेशा तनाव बना रहता है. साथ ही एक दूसरे की बात का जल्दी बुरा मान जाना भी, इस ग्रह के कारण होता है.

दूसरा ग्रह, मंगल ग्रह (mangal planet) - यह ग्रह आपमें गुस्सा पैदा करता है, जिसके कारण लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं और रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती हैं.

तीसरा ग्रह, राहु ग्रह (rahu planet) - यह छाया ग्रह है, यह भ्रम की स्थिति पैदा करता है. ये प्यार में इम्तिहान लेता है. जिसके कारण आप एक दूसरे से धीरे-धीरे अलग होने लगते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)