सूर्य के सिंह राशि में गोचर करते ही 6 राशियों के शुरु हुए अच्छे दिन, जानें अपनी किस्मत का भी हाल

Surya Ka Singh Rashi Me Gochar: सूर्य अपनी ही राशि सिंह में भाद्रपद मास के कृष्णपक्ष की नवमी तिथि यानि 17 अगस्त 2025 को प्रवेश कर गये हैं. ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है. सूर्य के सिंह राशि में गोचर करने से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों पर एक महीने तक क्या कुछ प्रभाव पड़ने जा रहा है? सूर्य का गोचर किन राशियों की किस्मत को चमकाएगा और किसे अपने अच्छे दिन को आने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा, आइए इसे जानी-मानी ज्योतिषाचार्य डॉ. दीप्ति शर्मा से विस्तार से जानते हैं.

मेष (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का सिंह राशि में गोचर थोड़ा उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है. इस दौरान अधिकारी वर्ग से टकराव की आशंका बनी रहेगी. बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से लाभ मिलेगा.

उपाय: सूर्य का जल अर्पित करने और गुड़-गेहूं का दान करने से दोष दूर होंगे और शुभता प्राप्त होगी.

वृषभ राशि के लिए सूर्य का सिंह राशि में गोचर शुभता लिए रहने वाला है. इस दौरान आपके घर-परिवार में खुशियां बनी रहेंगी. रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. जमीन, वाहन, मकान संबंधी मामलों में आपको लाभ होगा. पेट से संबंधी दिक्कतों को इग्नोर न करें और अपना खानपान सही रखें. इस दौरान कलात्मकता से आपके यश में वृद्धि और लाभ की संभावना बनेगी.

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र से लाभ में वृद्धि होगी. गेहूं और गेहूं से बनी चीजों का दान करें.

मिथुन (Gemini)

मिथुन राशि के लिए सूर्य का गोचर थोड़ा विषम परिस्थितियां पैदा कर सकता है. इस दौरान आपके घर में तनावपूर्ण वातावरण बना रहेगा. मां से मनमुटाव होने की आशंका है. वाहन से दुर्घटना होने की आशंका रहेगी. वाहन सावधानी से चलाएं. नौकरी या कार्यक्षेत्र में किसी बड़े फैसले से बचें.

उपाय: गुड़ का दान करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. प्रतिदिन सूर्य देवता के बीज मंत्र के साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें.

कर्क (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य सिंह राशि में गोचर शुभ रहने वाला है. इस दौरान आपकी भाई-बहनों के साथ आत्मीयता बढ़ेगी. भाई या बहन के किसी विशेष कार्य पूर्ण होने पर खुशियों का माहौल रहेगा. लाभ व पराक्रम से यश में वृद्धि होगी.

उपाय: प्रतिदिन भगवान सूर्य देवता को रोली और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें तथा सूर्याष्टकं का पाठ करें.

सिंह (Leo)

सिंह राशि के लिए सूर्य का गोचर थोड़ा सावधानी के साथ अगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. इस दौरान प्रशासनिक कार्य के पूर्ण होने में विलंब हो सकता है. घर व प्रापर्टी संबंधी विषय अभी टाल देना बेहतर रहेगा. किसी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ठीक से जरूर पढ़ें.

उपाय: गुड-गेहूं से बनी चीजों का दान करें तथा सूर्याष्टकम् का पाठ करें.

कन्या (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का सिंह राशि में गोचर थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है. इस दौरान वाद-विवाद से बचें. तीखे भोजन से परहेज करें. कटु शब्दों या दंभ भरे शब्दों से परहेज करें. किसी भी अधिकारी या बॉस से विवाद संभव है. घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा.

उपाय: गेहूं व काले तिल का दान करें. सूर्य के मंत्र का प्रतिदिन तीन माला जप करे.

तुला (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का सिंह राशि में गोचर राहत भरा रहने वाला है. इस दौरान किसी शुभ कार्य के माध्यम से धन लाभ होने के संभावना बनेगी. लंबे समय से अधूरे और अटके पड़े कार्य पूरे होंगे. व्यस्त रहने के कारण आप घर में ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे. इस दौरान अधिक यात्राएं होंगी.

उपाय: प्रतिदिन सूर्य देवता को अर्घ्य देकर "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का जप करें.

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का सिंह राशि में गोचर शुभ रहने वाला है. इस दौरा आपके घर में सुख-शांति बनी रहेगी. इस दौरान आप अपने कार्यों पर पूरा ध्यान देंगे. कार्यों के पूर्ण होने की संभावना अचानक से बढ़ जाएगी. किसी कार्य विशेष से बड़ा लाभ होगा. वाहन आदि ध्यान से चलाएं.

उपाय: हनुमान जी और सूर्य देवता की प्रतिदिन उपासना करें. श्री सुंदरकांड और सूर्याष्टकं का पाठ करने से कार्यों की सिद्धि होगी.

धनु (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर गुडलक लिए हुए है. इस दौरान आपकी ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी. किसी धार्मिक कार्य के संपन्न होने की संभावना बनेगी. घर का माहौल सुखद और आध्यात्मिक रहेगा. बच्चों का मन पढ़ाई में रमेगा.

उपाय: सूर्याष्टकं का प्रतिदिन पाठ करें. गाय को गेहूं के आटे से बनी रोटी गुड़ में रखकर खिलाएं.

मकर (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए सिंह का गोचर थोड़ी अड़चनें पैदा कर सकता है. जिसके कारण कार्य में विलंब से सफलता मिलेगी. पेट से संबंधित रोग कष्ट का कारण बनेंगे. इस दौरान खान-पान का विशेष ख्याल रखें और बाहर खाना खाने से बचें. संयमित जीवन जिएं और योग-ध्यान करें. प्रतिदिन सात्विक भोजन करें. प्रेम संबंधी मामले में अपेक्षित उत्तर मिलने की संभावना है. ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी.

उपाय: गेहूं और गुड़ का दान रविवार के दिन करें. सूर्य के 108 नाम प्रतिदिन पाठ करें तथा उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें.

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकेां के लिए सूर्य का सिंह राशि में गोचर कार्य विशेष को लेकर भ्रम पैदा करेगा. इस दौरान आपका अपने पिता से विवाद होने की आशंका बनी रहेगी. त्वचा संबंधी रोग जैसे एलर्जी या फिर कफ की समस्या उभर सकती है. इस दौरान माता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा. ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी.

उपाय: प्रतिदिन सूर्य देवता को काले तिल जल में डालकर अर्घ्य दें.

मीन (Pisces)

मीन राशि के लोगो के लिए सूर्य का सिंह राशि में गोचर शुभता लिए हुए है. इस दौरान नौकरीपेशा लोगों का दायित्व बढ़ेगा. मीन राशि के लोग अपने अधिकारियों के कृपा पात्र बनेंगे. नौकरी में ट्रांस्फर के भी योग बनेंगे. मां की आध्यात्मिक रुचि से घर का माहौल भक्तिमय बना रहेगा.

उपाय: प्रतिदिन सूर्याष्टकं का पाठ करें और रविवार के दिन गेहूं का दान करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)