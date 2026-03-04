Holi 2026 LIVE: आज यानी बुधवार, 4 मार्च को रंगों का त्योहार होली पूरे देश में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है. साल 2026 की होली कई मायनों में खास मानी जा रही है. 2 मार्च को होलिका दहन के साथ इस पावन पर्व की शुरुआत हुई. होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है. इस दिन लोग अग्नि की परिक्रमा कर अपने जीवन की नकारात्मकता, दुख और परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं. मान्यता है कि सच्चे मन से की गई पूजा से घर में सुख-शांति और समृद्धि आती है.

इस बार होली का महत्व इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ा. ग्रहण के कारण पूर्णिमा स्नान, दान और पूजा का महत्व और ज्यादा बढ़ गया. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण काल में मंत्र जाप, दान और भगवान का स्मरण करने से विशेष फल मिलता है. इसलिए कई लोगों ने इस दौरान स्नान-दान कर पुण्य लाभ कमाया.

आज 4 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी. हर गली और मोहल्ले में खुशी का माहौल है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रंग खेलने का भी एक शुभ समय होता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ मुहूर्त में रंग खेलने और पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सौभाग्य बढ़ता है. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य के अनुसार रंग खेलने का सही समय, पूजा का शुभ मुहूर्त, होली के दिन की पूजा विधि और अन्य जानकारी-