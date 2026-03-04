विज्ञापन
16 minutes ago

Holi 2026 LIVE: आज यानी बुधवार, 4 मार्च को रंगों का त्योहार होली पूरे देश में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है. साल 2026 की होली कई मायनों में खास मानी जा रही है. 2 मार्च को होलिका दहन के साथ इस पावन पर्व की शुरुआत हुई. होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है. इस दिन लोग अग्नि की परिक्रमा कर अपने जीवन की नकारात्मकता, दुख और परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं. मान्यता है कि सच्चे मन से की गई पूजा से घर में सुख-शांति और समृद्धि आती है.

इस बार होली का महत्व इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ा. ग्रहण के कारण पूर्णिमा स्नान, दान और पूजा का महत्व और ज्यादा बढ़ गया. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण काल में मंत्र जाप, दान और भगवान का स्मरण करने से विशेष फल मिलता है. इसलिए कई लोगों ने इस दौरान स्नान-दान कर पुण्य लाभ कमाया.

आज 4 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी. हर गली और मोहल्ले में खुशी का माहौल है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रंग खेलने का भी एक शुभ समय होता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ मुहूर्त में रंग खेलने और पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सौभाग्य बढ़ता है. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य के अनुसार रंग खेलने का सही समय, पूजा का शुभ मुहूर्त, होली के दिन की पूजा विधि और अन्य जानकारी-

Mar 04, 2026 09:07 (IST)
Holi 2026: होली में क्यों पहने जाते हैं सफेद कपड़े?

सफेद रंग को शुद्धता, शांति और सादगी का प्रतीक माना गया है. होली से पहले होलिका दहन के दिन बुराई पर अच्छाई का जश्न मनाया जाता है. वहीं, होली के अगले दिन से हिंदू कैलेंडर का नया महीना शुरू हो जाता है, जिसे कई लोग नए वर्ष के आरंभ के रूप में भी मानते हैं. ऐसे में सफेद रंग नई शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है.

Mar 04, 2026 08:53 (IST)
Holi 2026 Puja Vidhi: गणपति पूजा

होली बुधवार के दिन पड़ रही है. बुधवार विघ्न विनाशन गणपति और बुध ग्रह को समर्पित है. इस दिन विधि-विधान और भक्ति भाव के साथ पूजा-पाठ करने से बुध ग्रह शांत होते हैं और सभी विघ्न बाधाओं का नाश होता है.

Mar 04, 2026 08:51 (IST)
Holi 2026 Puja Vidhi: होली 2026 पूजा विधि

  • धुलेंडी (होली) की सुबह स्नान आदि कर साफ वस्त्र धारण करें.
  • इसके बाद सबसे पहले घर के मंदिर की सफाई करें और भगवान की मूर्तियों को गंगाजल से शुद्ध करें. 
  • भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं, भोग लगाएं और पूजा करें.
  • इसके बाद भगवान को गुलाल अर्पित करें, ठाकुर जी, इष्ट देव और देवी-देवताओं को गुलाल लगाएं.
  • पितरों के चित्र या स्थान पर थोड़ा गुलाल रखें और उनका स्मरण करें.
  • घर के मुख्य द्वार पर गंगाजल का छिड़काव करें और होलिका दहन की राख से माथे पर तिलक लगाकर दिन की शुरुआत करें. 

Mar 04, 2026 08:40 (IST)
Holi 2026: होली पूजा का शुभ मुहूर्त

  • 4 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 4 मिनट से 5 बजकर 54 मिनट तक है, जो ध्यान, जप और पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है. 
  • विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 30 मिनट से 3 बजकर 16 मिनट तक है. यह नए कार्य, यात्रा या महत्वपूर्ण निर्णय के लिए अच्छा माना जाता है. 
  • वहीं, गोधूलि मुहूर्त शाम 6 बजकर 20 मिनट से 6 बजकर 45 मिनट तक है. अमृत काल देर रात 12 बजकर 54 मिनट से 2 बजकर 32 मिनट तक और निशिता मुहूर्त रात 12 बजकर 8 मिनट से 12 बजकर 57 मिनट तक है. 

ये समय पूजा-पाठ, नया काम शुरू करने या शुभ निर्णय लेने के लिए अत्यंत लाभदायक माने जाते हैं.

Mar 04, 2026 08:38 (IST)
Holi 2026: कितने बजे तक खेली जाएगी होली?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, होली पर सूर्यास्त के बाद रंग खेलने से बचना चाहिए. माना जाता है कि इस समय वातावरण में जगह नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होने लगती हैं. सूर्यास्त के बाद रंग खेलने से व्यक्ति के जीवन में अनचाही परेशानियां, मानसिक अस्थिरता या नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकते हैं. ऐसे में होली का आनंद सुबह के समय ही लें, दोपहर 12 या 1 बजे तक उत्सव को शांतिपूर्वक समाप्त कर दें.

Mar 04, 2026 08:29 (IST)
Holi 2026: किस समय खेला जाएगा रंग?

ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गौरव कुमार दीक्षित बताते हैं, द्रिक पंचांग के अनुसार, 4 मार्च 2026 की सुबह से ही रंग खेलना शुभ माना जा रहा है. होली खेलने का सही समय सुबह का होता है. दिन की शुरुआत में वातावरण ज्यादा शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है. आप सुबह 8 बजे से रंग खेलना शुरू कर सकते हैं.

