Gemini Aaj Ka Rashifal: धन से जुड़े मामलों में बढ़ाएं सतर्कता, जल्दबाजी करा सकती है नुकसान

Gemini Horoscope Today 22 September 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज बाहरी गतिविधियों की अपेक्षा किसी काम की अंदरूनी स्थिति को समझना अधिक जरूरी होगा. बिना पूरी जानकारी के निर्णय लेने पर बाद में अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है. कार्यक्षेत्र में कोई ऐसी बात पता चल सकती है जो पहले आपके सामने स्पष्ट नहीं थी. नौकरी में किसी प्रक्रिया, दस्तावेज या जिम्मेदारी को लेकर अतिरिक्त सावधानी रखें. अधिकारी या सहकर्मी से हुई बातचीत को गलत अर्थ देने से तनाव बढ़ सकता है.

व्यवसाय में पुराने भुगतान, टैक्स, कागजी औपचारिकता या साझेदारी से संबंधित विषयों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा. आर्थिक मामलों में जोखिम उठाने की बजाय उपलब्ध जानकारी के आधार पर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा.

चंद्रमा की दृष्टि आपकी राशि से दूसरे भाव पर पड़ रही है. इसलिए आज आपकी वाणी विशेष महत्व रखेगी. एक छोटी-सी तीखी बात परिवार में अनावश्यक बहस खड़ी कर सकती है. धन संबंधी चर्चा में भी शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें. किसी को उधार देने, निवेश करने या बड़ी खरीदारी का फैसला केवल भावनात्मक दबाव में न लें.

परिवार में किसी पुराने आर्थिक या संपत्ति संबंधी विषय पर बातचीत हो सकती है. आपको अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, लेकिन सामने वाले की पूरी बात सुने बिना प्रतिक्रिया देने से बचें. खान-पान में लापरवाही भी परेशानी बढ़ा सकती है, इसलिए बहुत तला-भुना या असमय भोजन करने से बचें. आज मन में कई प्रश्न एक साथ चल सकते हैं. हर बात का उत्तर तुरंत खोजने की कोशिश मानसिक दबाव बढ़ाएगी.

किसी पुराने विषय को समाप्त करने से पहले उससे जुड़े तथ्यों को एक बार फिर जांच लें. गुप्त जानकारी को किसी तीसरे व्यक्ति के साथ साझा करने से भी बचना चाहिए. आपकी सावधानी ही आज अनावश्यक परेशानी को रोक सकती है.

उपाय: सुबह भगवान गणेश को दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें.

शुभ रंगः पिस्ता हरा