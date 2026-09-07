सपने में पूर्वज से पैसे लेते दिखें तो क्या होता है? पंडित से जानिए शुभ-अशुभ संकेत

सपनों की दुनिया रहस्यों से भरी होती है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, नींद में दिखाई देने वाली हर चीज का कोई न कोई संकेत माना जाता है. कुछ सपने बीती बातों से जुड़े होते हैं, जबकि कुछ को भविष्य से जोड़कर देखा जाता है. खासतौर पर जब सपने में मृत परिजन या पूर्वज दिखाई दें तो मन में कई सवाल उठने लगते हैं. अगर सपने में पूर्वज आपको पैसे देते नजर आएं, तो इसका क्या मतलब है. आचार्य मदन मोहन ने बताया कि इस सपने के अलग-अलग संकेत हो सकते हैं.

पूर्वज से पैसे लेना माना जाता है शुभ

आचार्य मदन मोहन ने बताया कि सपने में किसी मृत रिश्तेदार या पूर्वज से पैसे लेते देखना आमतौर पर शुभ संकेत माना जाता है. यह सपना जीवन में मिलने वाली मदद और सहयोग की ओर इशारा कर सकता है. माना जाता है कि आने वाले समय में किसी परेशानी का समाधान मिल सकता है और कोई खास व्यक्ति आपकी मदद के लिए आगे आ सकता है.

पूर्वज को पैसे देना भी है खास

अगर सपने में आप अपने पूर्वज को पैसे देते हुए दिखाई दें तो इसे भी सकारात्मक संकेत माना जाता है. आचार्य ने बताया कि ऐसा सपना आपके अंदर छिपे किसी हुनर, ज्ञान या नई सोच के सामने आने का संकेत हो सकताा है. इससे जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हो सकती है.

खुश पूर्वज पैसे दें तो सफलता का संकेत

अगर सपने में पूर्वज खुश नजर आ रहे हों और आपको पैसे दे रहे हों, तो इसे बड़ी सफलता से जोड़कर देखा जाता है. खासकर किसी योजना या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें अच्छे परिणााम मिलने के संकेत माने जाते हैं.

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सिक्के मिलें तो मिल सकती है छोटी सफलता

सपने में पूर्वज से सिक्के लेना भी शुभ माना गया है. यह किसी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सफलता का संकेत हो सकता है. आचार्य ने बताया कि ऐसी सफलता आगे चलकर बड़े अवसर का रास्ताा खोल सकती है.

सोने के आभूषण मिलना बेहद शुभ

अगर सपने में पूर्वज आपको सोने के आभूषण देते दिखाई दें, तो इसे बेहद शुभ संकेत माना जाता है. यह अचानक धन लाभ, परेशानियों के दूर होने और काम में सफलता से जुड़ा हो सकताा है.

नाराज पूर्वज से पैसे मिलें तो सावधान

वहीं, अगर पूर्वज सपने में नाराज दिखाई दें और फिर भी आपको पैसे दें, तो इसे सावधानी का संकेत माना जाता है. आचार्य मदन मोहन ने बताया कि यह धन हानि या गलत आर्थिक फैसले की ओर इशारा कर सकता है. ऐसे में खर्च और निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेना बेहतर माना जाता है.

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