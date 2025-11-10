विज्ञापन
Golden Vastu Tips: वास्तु के इन 10 उपायों से दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती है दौलत, आदमी हो जाता है मालामाल

Best Vastu Tips: जीवन में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसके धन का भंडार दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता रहे लेकिन कई बार तमाम कोशिशों के बावजूद पैसों की किल्लत दूर होने का नाम नहीं लेती. यदि आपकी किस्मत की गाड़ी भी अटक-अटक कर चल रही है तो आपको सुख, संपत्ति को बढ़ाने वाले वास्तु के ये गोल्डेन टिप्स जरूर फॉलो करने चाहिए.

Golden Vastu Tips: वास्तु के इन 10 उपायों से दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती है दौलत, आदमी हो जाता है मालामाल
10 Powerful Vastu Tips: वास्तु के 10 सुनहरे नियम
10 Powerful Vastu Tips for wealth and Prosperity: अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा खूब परिश्रम और प्रयास करने के बाद भी आपकी किस्मत का सितारा चमक नहीं रहा है और आपको हर समय पैसों की दिक्कत बनी रहती है तो आपको अपने घर के उन स्थानों पर नजर दौड़ानी चाहिए जिसका संबंध आपके धन से है. आइए पंचतत्वों पर आधारित वास्तु के उन सुनहरे नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं जो आपके धन की राह में रोड़े अटकाने वाले दोषों को दूर करके सुख-सौभाग्य की वर्षा करते हैं. जिन्हें करते ही आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगता है और आपकी दौलत दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ने लगती है. 

1. यदि आप चाहते हैं आपको सपने में भी दुख और दुर्भाग्य का सामना न करना पड़े तो आपको अपने घर में हमेशा साफ-सफाई रखते हुए अन्न स्थान और धन स्थान की पवित्रता बनाए रखना चाहिए. 

2. वास्तु के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में धन की देवी और सुख-सौभाग्य को आकर्षित करने के लिए अपने प्रवेश द्वार पर अपनी परंपरा के अनुसार मांगलिक चिन्ह बनाना चाहिए और प्रात:काल हल्दी मिले पाने को छिड़कना चाहिए. 

3. यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आप पर हमेशा मेहरबान रहें और कुबेर देवता की कृपा से धन का भंडार भरा रहे तो आपको अपने धन स्थान पर एक पीले कपड़े में हल्दी की गांठ, पीले चावल, पीली कौड़ियां, इत्र की शीशी, स्वर्ण अथवा चांदी अथवा तांबे के सिक्क को बांधकर रखना चाहिए. 

4. वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भूलकर भी अपने पर्स, धन स्थान या फिर अन्न स्थान को अपवित्र हाथों से नहीं छूना चाहिए. इस नियम की अनदेखी करने वाले व्यक्ति के घर से लक्ष्मी रूठ जाती हैं. 

5. अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपसे रूठ गई है और घर में पैसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है तो आपको अपने धन स्थान का वास्तु चेक करना चाहिए. यदि वह उत्तर दिशा की बजाय किसी और दिशा में हैं तो उसे तुरंत बदलकर उत्तर दिशा में बनाएं.  हिंदू मान्यता के अनुसार यह कुबेर की दिशा है और यहां पर रखा पैसा तेजी से बढ़ता है. 

6. वास्तु के अनुसार घर में किचन को आग्नेय कोण में ही बनाना चहिए. यदि किसी कारण गलत दिशा में बन गया है और उसे बदलना मुश्किल है तो आप उसमें अपना चूल्हा आग्नेय कोण में कुछ ऐसे रखें कि खाना पकाते समय आपका मुंह पूर्व दिशा में रहे. 

7. वास्तु शास्त्र के अनुसार धन-धान्य की चाह रखने वाले व्यक्ति को अपने अन्न का पात्र और पैसा रखने वाला पर्स या लॉकर कभी पूरी तरह से खाली नहीं करना चाहिए. 

8. धन की चाह रखने वाले व्यक्ति को अपने घर में जिस जगह पर पानी की लीकेज हो रही हो, उसे जल्द से जल्द सही करवाना चाहिए. जल और बिजली दोनों का दुरुपयोग होने से रोकना चाहिए. 

9. वास्तु शास्त्र के अनुसार धन-दौलत की चाह रखने वालों को कभी भी अपने लाकर को खुला नहीं छोड़ना चाहिए और न ही उसमें चाभी लगी हुई छोड़नी चाहिए. 

10.वास्तु के अनुसार जिन स्थानों पर साफ-सफाई रहती है, वहां पर धन की देवी की विशेष कृपा बरसती है, लेकिन ध्यान रहे कि शाम हो जाने के बाद कभी भी झाड़ू न लगाएं अन्यथा इकट्ठा किया धन भी घर से निकल जाता है. 

