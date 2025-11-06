विज्ञापन
Astro rules for Gifts: बैडलक से बचना है तो कभी भूलकर भी न दें किसी को ये 10 गिफ्ट 

Never give these 10 gifts: अक्सर हम लोगों तीज-त्योहार, लोगों की खुशियों में शामिल होते समय और व्यक्ति विशेष की बड़ी उपलब्धि पर अपनों को कोई उपहार दिया करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमें कौन सी चीजें गिफ्ट में देनी या फिर नहीं देनी चाहिए? अगर नहीं जानते तो जरूर पढ़ें ये लेख.

गिफ्ट से जुड़े 10 जरूरी नियम
File Photo

Gifts me kya nahi dena chahiye: आत्मीय रिश्तों में मिठास को बनाए रखने के लिए हम तीज-त्योहार से लेकर तमाम अवसरों पर अपनों को उपहार देना नहीं भूलते हैं. यह उपहार या फिर कहें गिफ्ट दूसरों को अपनी शुभकामनाएं देने का एक माध्यम होता है. यही कारण है कि जब कभी भी हम किसी के घर में उसकी खुशियों में शामिल होने के लिए जाते हैं तो उसके लिए उपहार ले जाना नहीं भूलते हैं.

  • हमारे द्वारा किसी आत्मीय व्यक्ति को दिया गया यह उपहार मंगलभावना का प्रतीक होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उपहार या फिर गिफ्ट में किन चीजों को कभी भूलकर भी नहीं देना चाहिए. यदि नहीं तो इस लेख में बताई गई बातें आपके बहुत काम की हैं. 
  • हिंदू मान्यता के अनुसार कभी किसी को चमड़े या फिर किसी जानवर की हड्डी से बना सामान नहीं देना चाहिए. हिंदू धर्म में ऐसी वस्तुओं को शुभ नहीं माना जाता है. 
  • वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी उपहार में किसी को ईश्वर की मूर्ति, चित्र या फिर शिवलिंग आदि को देने से बचना चाहिए क्योंकि यदि अगला व्यक्ति् आपके द्वारा दी गई पवित्र मूर्ति या फिर शिवलिंग आदि की विधि-विधान से पूजा या देखभाल नहीं करता है तो उसका दोष आपको भी लग सकता है. 
  • वास्तु के अनुसार कभी किसी को कांटेदार पौधा गिफ्ट में नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे निगेटिव एनर्जी निकलती है. इसी प्रकार मनी प्लांट का पौधा भी किसी को उपहार में नहीं देना चाहिए क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करते ही आप अपने गुडलक और अपनी वेल्थ को प्रतीकात्मक रूप से दूसरे को दे देते हैं. 
  • वास्तु के अनुसार कुछेक धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि को कभी किसी व्यक्ति को उपहार में नहीं देना चाहिए. मान्यता है कि इससे होने वाले दोष से संबंधित व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते खराब होने का खतरा बना रहता है. 
  • वास्तु के अनुसार कभी किसी व्यक्ति को काले रंग की चीज उपहार में नहीं देनी चाहिए. वास्तु के अनुसार ऐसी चीजें नकारात्मक उर्जा को आकर्षित करती है. ऐसे में अशुभता से बचने के लिए इस रंग की चीजें जैसे काले रंग के कपड़े, काले जूते, काला छाता आदि उपहार में नहीं देना चाहिए. 
  • हिंदू मान्यता के अनुसार जिस सिक्के या सामान पर गणेश-लक्ष्मी बनी उकेरी गई हों उसे कभी किसी दूसरे व्यक्ति को उपहार में नहीं देना चाहिए. मान्यता है कि ऐसा करने पर आप अपने घर की श्री यानि लक्ष्मी और शुभ-लाभ यानि गणेश जी को दूसरे के हाथों में सौंप देते हैं. 
  • हिंदू मान्यता के अनुसार कभी किसी को उपहार में परफ्यूम नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे संबंधित व्यक्ति के साथ भविष्य में रिश्ते खराब होने की आशंका बनी रहती है. 
  • वास्तु के अनुसार कभी किसी व्यक्ति को घड़ी उपहार में नहीं देना चाहिए. मान्यता है ऐसा करने पर आप अपने अच्छे समय को घड़ी के माध्यम से दूसरे को दे देते है, इस दूसरों को घड़ी उपहार में देने से हमेशा बचें. 
  • हिंदू मान्यता के अनुसार कभी भूलकर भी किसी को महाभारत, हताशा या भयभीत करने वाले चित्र आदि को उपहार में नहीं देना चाहिए. जल से जुड़े पात्र जैसे पानी के जग, टब, एक्वेरियम, झरना आदि कभी किसी को उपहार में नहीं देना चाहिए. मान्यता है कि जल तत्व से जुड़ी इन चीजों को गिफ्ट करने पर व्यक्ति के जीवन में आर्थिक दिक्कतें आती हैं. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

