Study Room Vastu Tips: जब बच्चा बार-बार पढ़ाई में होने लगे फेल तो करें स्टडी रूम का ये वास्तु उपाय

Astro tips for students to focus on study: अक्सर लोगों को इस बात की शिकायत रहती है कि उनके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या फिर कठिन परिश्रम के बाद भी उसे असफलता ही हाथ लगती है. यदि आपको भी लगता है कि तमाम सुख-सुविधा और साधन देने के बाद भी आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा हो और वह परीक्षा-प्रतियोगिता में बार-बार फेल हो जा रहा है तो आपको उसके स्टडी रूम के वास्तु दोष को दूर करने के साथ मां सरस्वती और बुध ग्रह से जुड़े विशेष उपाय जरूर करने चाहिए.

स्टडी रूम का वास्तु उपाय

जब हम बच्चे को सही दिशा में पढ़ाई करने की बात करते हैं तो इसका संबंध सिर्फ उसके विषय को लेकर नहीं सीमित रहता है. उसकी स्टडी टेबल और पढ़ते समय उसका चेहरा भी मायने रखता है क्योंकि वास्तु के अनुसार गलत दिशा में पढ़ाई करने से जहां बच्चे का मन हताश और निराश होता है तो वहीं सही दिशा में बैठने पर वह पूरे मनोयोग से अध्ययन करता है.

वास्तु के अनुसार बच्चे का स्टडी रूम का उत्तर-पूर्व दिशा में बनाना चाहिए और अगर यह न संभव हो पाए तो बच्चे की टेबल इसी दिशा में रखें.

वास्तु के अनुसार बच्चे को हमेशा उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके पढ़ाई करना चाहिए. इन दोनों दिशाओं की ओर मुख करके पढ़ाई करने पर उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस करता है.

पढ़ाई में सफलता के लिए पूजा का उपाय

यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे को चीजें याद नहीं रहती और वह अक्सर पढ़े हुए विषयों को भूल जाता है तो उसकी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए उसे गणपति और सरस्वती माता की पूजा करने के लिए प्रेरित करें. गणपति की पूजा करने से अध्ययन में आ रही बाधाएं दूर होंगी और माता सरस्वती की पूजा से बुद्धि का विकास होगा. अगर आप चाहें तो किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेकर बच्चे को सरस्वती यंत्र पहना सकते हैं. यदि आपको लगता है कि बच्चे की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो उसके लिए बुधवार के दिन किसी गाय को हरा चारा खिलाएं और ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः मंत्र का जप करें. आप चाहें तो किसी ज्योतिषी की सलाह लेकर उसे पन्ना पहना सकते हैं. हिंदू मान्यता के अनुसार बुधवार के दिन यदि विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा में उनके मंत्र 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः' श्रद्धा एवं विश्वास के साथ जप किया जाए तो साधक को शीघ्र ही परीक्षा-प्रतियोगिता आदि में सफलता प्राप्त होती है.

इन बातों का भी रखें ध्यान

बच्चे के स्टडी रूम को हमेशा साफ रखें और वहां पर गंदे सामान इधर-उधर न फैले हों.

बच्चे की स्टडी टेबल पर लाइट कलर का मेजपोश लगाएं.

बच्चे की टेबल पर जरूरत से ज्यादा सामान और कॉपी-किताब नहीं होनी चाहिए.

स्टडी रूम की दीवारों पर हमेशा हल्के हरे, पीले अथवा क्रीम कलर से पेंट करवाएं.

स्टडी रूम में मोर पंख और मां सरस्वती का चित्र रखें. आप चाहें तो अपने इष्टदेवता या प्रेरणा स्रोत का भी चित्र रख सकते हैं.

बच्चे को विधि-विधान से पूजा करके गणेश रुद्राक्ष धारण करवाएं.

