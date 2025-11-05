Kitchen Vastu Tips: घर के किस कोने में होनी चाहिए आपकी रसोई, जानें किचन का सही वास्तु नियम 

Kitchen Ke Vastu Niyam: अपने सपनों का आशियाना बनाते या फिर फ्लैट खरीदत समय हम अक्सर उसके हिस्से पर विशेष ध्यान देते हैं, जहां पर आपकी पेट-पूजा का इंतजाम होता है. कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी घर का अहम हिस्सा कहलाने वाली रसाई को यदि वास्तु नियमों से बनाया जाए या फिर उसके भीतर तमाम सामान को भी वास्तु के अनुसार रखा जाए तो वह सुख-समृद्धि और अच्छी सेहत का कारक बनती है, लेकिन इसी अनदेखी करने पर अक्सर लोगों को तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं. आइए जानते हैं कि किचन से जुड़े उन वास्तु नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं, जिसका संबंध आपकी किस्मत और सेहत दोनों से जुड़ा होता है.
- वास्तु शास्त्र के अनुसार घर या फिर फ्लैट में किचन हमेशा आग्नेय कोण में होना अच्छा माना गया है. मान्यता है कि इस दिशा में बना किचन अक्सर सुख-समृद्धि और अच्छी सेहत का कारक बनता है और उस घर में अन्न और धन दोनों की बरकत होती है.
- वास्तु के अनुसार कभी भूलकर भी किचन को बाथरूम या फिर टायलेट के पास नहीं बनाना चाहिए. वास्तु में इसे बड़ा दोष माना गया है, जिसके कारण उस घर में रहने वाले लोगों को तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं.
- वास्तु के अनुसार किचन को कभी भी सीढ़ी के नीचे नहीं बनाना चाहिए. इसे भी वास्तु में दोष माना गया है.
- यदि बात करें रसोई घर में रखे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण चीज यानि गैस के चूल्हे की तो इसे हमेशा आग्नेय कोण में कुछ इस तरह रखना चाहिए कि उसमें खाना बनाते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर रहे. जिन लोगों के घर या फ्लैट में किचन आग्नेय कोण में न हो उन्हें अपने किचन में चूल्हे को आग्नेय कोण में जरूर रखना चाहिए.
- किचन की तीसरी सबसे अहम चीज उसका सिंक होता है, इसे हमेशा किचन में उत्तर दिशा में बनाने का प्रयास करना चाहिए. ध्यान रहे कि आपका सिंक और गैस का चूल्हा अगल-बगल नहीं होना चाहिए. वास्तु के अनुसार सिंक और चूल्हा कभी एक ही प्लेटफार्म पर नहीं बनवाना चाहिए.
- किचन में खाना बनाने से लेकर पीने वाले पानी को उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा में रखने का प्रयास करना चाहिए. पानी को भी कभी गैस चूल्हे के आस-पास नहीं रखना चाहिए.
- किचन के भीतर यदि आपको मिक्सी या फिर माइक्रोवेव जैसे सामान रखने हों तो उसे वास्तु के अनुसार दक्षिण-पूर्व में रखना चाहिए.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
