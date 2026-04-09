Puja Ke Phool: देवी-देवताओं को खुश करना है तो हमेशा पूजा में चढ़ाएं उनकी पसंद का फूल

Devi Devtaon Ke Priya Phool: ईश्वर की पूजा में फूलों का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. पूजा में चढ़ाए गये फूल हमारी भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होते हैं. तमाम तरह के पुष्पों की सुगंध से देवतागण शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन इसे चढ़ाने के लिए भी हमारे यहां शास्त्रों में कुछेक नियम बताए गये हैं. हिंदू मान्यता के अनुसार कुछ देवताओं को कुछेक पुष्प बहुत ज्यादा प्रिय तो कुछेक नापसंद होते हैं. ऐसे में अपने आराध्य को मनाने के लिए उनकी पूजा में सिर्फ प्रिय पुष्पों को ही अर्पित करना चाहिए. आइए पूजा की पूर्णता और देवताओं की शोभा बढ़ाने वाले पुष्पों से जुड़ी जरूरी बातों को विस्तार से जानते हैं.

भगवान गणेश जी का प्रिय फूल

हिंदू मान्यता के अनुसार गणपति को गेंदा और गुड़हल का पुष्प अत्यधिक प्रिय है. इसी प्रकार गणपति की पूजा में कमल और गुलाब का पुष्प अर्पित करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं. गणेश जी की पूजा में तुलसी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए.

भगवान श्री कृष्ण का ​प्रिय फूल

भगवान श्री कृष्ण की पूजा में कमल, पारिजात, पलाश, मालती, गुलाब, गेंदा आदि का प्रयोग करना अत्यंत ही शुभ माना गया है.

भगवान विष्णु जी का प्रिय फूल

हिंदू मान्यता के अनुसार जगत के पालनहार श्री विष्णु की पूजा में पीले पुष्प, कमल का पुष्प, बेला, चमेली, आदि के साथ तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए.

मां लक्ष्मी का प्रिय फूल

हिंदू मान्यता के अनुसार धन की देवी मां लक्ष्मी को कमल का पुष्प सबसे ज्यादा प्रिय है. इसके अलावा आप उन्हें लाल रंग का गुलाब, गेंदा और चमेली का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं.

देवी दुर्गा के प्रिय फूल

हिंदू मान्यता के अनुसार शक्ति की साधना यानि देवी दुर्गा के पूजा में लाल रंग के पुष्प जैसे गुलाब, गुड़हल आदि विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए. इसके अलावा कमल, गेंदा, चमेली, चंपा, कनेर आदि भी आप अर्पित कर सकते हैं.

भगवान शिव का प्रिय फूल

भगवान शिव को वैसे तो फूल से ज्यादा बेलपत्र और शमीपत्र पसंद है, लेकिन उनकी पूजा में आक, केवड़ा आदि पुष्प को चढ़ाया जाना बेहद शुभ माना जाता है. हिंदू मान्यता के अनुसार महादेव को सफेद पुष्प ज्यादा प्रिय है.

पितृ देवता का प्रिय फूल

हिंदू मान्यता के अनुसार पितृ देवता को सफेद पुष्प बहुत प्रिय होते हैं. ऐसे में पितरों की पूजा में हमेशा सफेद फूल ही चढ़ाना चाहिए. हिंदू मान्यता के अनुसार पितरों को कभी भूलकर भी लाल रंग के फूल नहीं चढ़ाना चाहिए.

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भगवान धन्वंतरि का प्रिय फूल

आरोग्य के देवता माने जाने वाले भगवान धन्वंतरि की पूजा में चमेली का पुष्प अर्पित करें. हालांकि भगवान धन्वंतरि को सफेद, लाल और पीले तीनों रंग का पुष्प अर्पित किया जा सकता है.