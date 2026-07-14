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Ashadha Amavasya 2026: आज आषाढ़ अमावस्या, जानिए राशि अनुसार किन चीजों का करें दान, पितरों की बनी रहेगी कृपा

आषाढ़ अमावस्या पर अपनी राशि के अनुसार दान किया जाए, तो पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार पर सुख-समृद्धि का आशीर्वाद बनाए रखते हैं. ज्योतिषाचार्य पंडित कौशल पांडेय से जानिए राशि के अनुसार किन चीजों का दान करना चाहिए.

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Ashadha Amavasya 2026: आज आषाढ़ अमावस्या, जानिए राशि अनुसार किन चीजों का करें दान, पितरों की बनी रहेगी कृपा
राशि अनुसार किन चीजों का करें दान
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आषाढ़ अमावस्या सनातन परंपरा में स्नान, दान, तर्पण और पितृ तर्पण के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किए गए दान-पुण्य और पितरों के निमित्त किए गए कर्मों का विशेष फल मिलता है. अगर, आषाढ़ अमावस्या पर अपनी राशि के अनुसार दान किया जाए, तो पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार पर सुख-समृद्धि का आशीर्वाद बनाए रखते हैं. ज्योतिषाचार्य पंडित कौशल पांडेय से जानिए राशि के अनुसार किन चीजों का दान करना चाहिए.

आषाढ़ अमावस्या का समय

वैदिक पंचांग के अनुसार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 13 जुलाई 2026 की शाम 6:49 बजे शुरू होगी और 14 जुलाई 2026 दोपहर 3:12 बजे तक रहेगी. उदया तिथि के अनुसार यह पर्व 14 जुलाई को मनाया जाएगा.

अमावस्या पर राशि अनुसार किन चीजों का करें दान

ज्योतिषाचार्य पंडित कौशल पांडेय ने बताया कि मेष राशि के लोग गुड़, जल और गेहूं दान करें. वृषभ राशि के जातक अन्न और धन, मिथुन राशि के लोग ठंडा जल और गन्ने का रस, जबकि कर्क राशि के जातक सफेद खाद्य पदार्थों का दान कर सकते हैं. सिंह राशि के लिए गुड़, चना और शहद, कन्या के लिए हरे खाद्य पदार्थ, तुला के लिए सफेद वस्तुएं और ब्राह्मण भोजन, वृश्चिक के लिए गुड़ और लाल वस्त्र शुभ माने गए हैं.

वहीं, धनु राशि के जातकों को पीले वस्त्र, मिठाई और केले, मकर राशि वालों को काली उड़द और तिल, कुंभ राशि वालों को धन के साथ जूते-चप्पल तथा मीन राशि वालों को ठंडा जल और पीले खाद्य पदार्थों का दान करने की सलाह दी जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आषाढ़ अमावस्या पर भगवान विष्णु की पूजा, पितरों का तर्पण और श्रद्धापूर्वक दान करने से पितृ दोष शांत होने, परिवार में सुख-शांति आने और जीवन में सकारात्मकता बढ़ने की मान्यता है. हालांकि, ये सभी मान्यताएं धार्मिक आस्था और परंपराओं पर आधारित हैं.

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